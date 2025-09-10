نظر مطهری درباره نفوذیها و کمک فیلترشکنها به جاسوسان

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، علی مطهری، نماینده ادوار مجلس ، درباره مذاکرات ایران و اروپا و بحث فعال شدن مکانیسم ماشه توضیحاتی را ارائه کرد. در ادامه بخشی از این گفت و گو را می خوانید؛
* درمورد این غافلگیری در جنگ، چقدر پدیده نفوذ را دخیل میدانید؟ این که مکان و جای استراحت فرماندهان ارشد ما در دست خلبان اسراییلی باشد، این خیلی عجیب است. از طریقی به اسراییل رسیده است. به نظر شما کجا میتواند رخنه صورت گرفته باشد؟
اطلاعات من کافی نیست.
شما مدت زیادی هم در مجلس بوده اید و این مسائل را پیگیری میکردید.
این جا نظریات مختلف است و دو نظر وجود دارد. برخی میگویند اطلاعاتی را از طریق تماسها و ارتباطات دیجیتال میگرفتند و از تقاطع اینها نتایجی به دست میآمد و از هوش مصنوعی هم استفاده میکنند. بیشتر اقداماتشان بر این اساس بوده است. ولی مانعة الجمع نیست که افراد نفوذی هم در دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و وزارت دفاع حضور داشته باشند. این که با وجود تغییر محل جلسه شورایعالی امنیت ملی آنجا را بزنند، این یک اتفاق لحظهای است و در همان ساعات رخ داده است. مشخص است از داخل افرادی بودهاند که کمک کردهاند. این خیلی بد است که به این راحتی رخ دهد و اگر آنجا را میزدند و سران نظام شهید میشدند، مشکل ما بزرگتر میشد. هر دو جور آن هست. هم از این اطلاعات دیجیتال استفاده میکنند و هم از افراد نفوذی که باید خیلی مراقب باشیم.
چه کار باید کرد؟
افراد نفوذی معمولا افرادی هستند که خیلی حفظ ظاهر میکنند و فریب میدهند. ما هم خیلی به ظواهر و صحبتها اهمیت میدهیم. مثلا در مجلس، افرادی داشتیم که نطقشان را با درود بر مقام معظم رهبری شروع میکردند و بعد حرف هایشان را میزدند و کسی با آنها کاری نداشت. چون یک بار گفته بود با درود. ولی امثال ما که حرف خودمان را میزدیم، برایشان قابل تحمل نبود. حتی به برخی از آنها در زمانی که در مجلس بودم گفتم شما خیلی سادهاید. به کسی که اظهار تبعیت از رهبری میکند و درود میفرستد کاری ندارید. ولی اگر در نطق او دقت کنید، حرفهای نامربوطی زده است. ولی به امثال ما که حرف خودمان را میزنیم، انتقاد میکنید و گاهی مزاحم میشوید. خودشان هم قبول داشتند و میگفتند درست است، ما به این چیزها خیلی اهمیت میدهیم.
نفوذیها چه شکلی هستند؟
خوشگل هستند! (خنده)
*کسی که بخواهد در دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی بالا برود و به اطلاعات دست پیدا کند، چه شاخصهها و مشخصاتی دارد؟
آنها از اول نفوذی به دنیا نیامده اند. ممکن است از ابتدا علاقهمند به انقلاب بوده باشند. شاید معتقد هم بوده است ولی فشار زندگی باعث شده است که فریب بخورد و به او پیشنهاد پول داده باشند. هرکسی ممکن است وسوسه شود و فریب بخورد. باید مراقب باشیم و مناصب حساس را مراقبت کنیم. مناصب در وزارت دفاع و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و شورای عالی امنیت ملی خیلی حساس است و باید محافظت شود. افراد بی ریشه نباید آن جا باشند. افرادی که ریشه آنها مشخص است و از خانوادههای اصیلی هستند هیچ وقت خیانت نمیکنند. ولی ناگهان کسی از راه میرسد که نمیدانید کجا بوده و ریشهاش چیست، با حفظ ظواهر به مقامات بالا میرسد و در جایی پایش میلغزد.
البته از فرزندان مقامات هم بوده اند که جزو منافقین بوده اند و اعدام شده اند.
آنها ممکن است مشکلات اعتقادی داشته اند. آن بحث دیگری است. ممکن است افکار غلطی داشته اند و منحرف شده اند. ولی اتفاقی که افتاد باعث شد به هر حال پالایشی بشود. اینطور که شنیدهام، به نتایج خوبی رسیده اند و بعد از جنگ، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و دفاعی پالایش میشوند. خیلی هایشان لو رفته اند و ساختارهایشان متلاشی شده است.
آقای مطهری! دو بحث مطرح است. یکی این که برخی معتقدند همین روند گزینشها باعث شیوع و گسترش نفوذیها شده است. بحث دیگر در مورد فیلترینگ پلتفرمهای خارجی است که برخی از مقامات و موافقان فیلترینگ بر این باور هستند که این پلتفرمها عامل جاسوسی هستند. ولی حتی در جنگ ۱۲ روزه که اینترنت نداشتیم، شاهد بودیم حتی جلسه شورای عالی امنیت ملی هم مورد حمله واقع شد. چقدر این فیلترینگ و استفاده از فیلترشکنها و وی پی انها به بحث جاسوسی و نفوذ بیشتر کمک کرده است؟
فیلترشکنها حتما کمک کرده اند. اولا دسترسی به فیلترشکنها آسان است و ثانیا وقتی کسی از فیلترشکن استفاده میکند، دسترسی بیشتری به اطلاعات پیدا میکند. البته این را باید کارشناسان بگویند که تا چه حدودی موثر بوده است. ولی فیلتر کردن این سکوها، کار مناسبی نبوده است و ما را به اهداف خود نمیرساند. یکی از انتقادها به دولت این است که هنوز نتوانسته برخی از آنها را رفع فیلتر کند.
با انتقادات از گزینشها موافق هستید؟
برخی انتقادات وارد است. مثلا همان نظارت استصوابی میتواند در این مسایل هم موثر باشد. وقتی در انتخاب نماینده مجلس آنطور نسبت به بررسی صلاحیتها اقدام میکنند که بسیاری از افراد صالح کنار میروند و افراد با صلاحیت کمتر معرفی میشوند و مردم هم وقتی کاندیداهای مورد نظر خود را در بین آنها نمیبینند کمتر مشارکت میکنند، خود به خود افرادی با کارآمدی کمتر انتخاب میشوند و طبعا این امر در انتخاب وزرا هم تاثیر میگذارد و همین طور در انتخاب معاونین و مدیران کل اثر میگذارد. به این ترتیب راه ورود افراد ضعیف و متوسط باز میشود و طبعا راه ورود کسانی باز میشود که صرفا تمجیدگر هستند و راه رسیدن به مناصب را یاد گرفته اند. اگر افراد کارآمد و قدرتمند وارد شوند طبیعی است که مناصب را به افراد قوی میسپارند. به هرحال گزینشها و نیز نظارت استصوابی به طور غیر مستقیم در همین موضوع موثر بوده است.
