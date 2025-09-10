رضا اسدی به پرسپولیس بازگشت؟

بر اساس گزارشات، گزینه‌های مدنظر وحید هاشمیان، سرمربی تیم، یکی پس از دیگری به پرسپولیس پاسخ منفی داده‌اند و برخی دیگر نیز توسط خود باشگاه رد شده‌اند. در این میان، نام رضا اسدی، مهاجم سابق پرسپولیس، سپاهان و تیم ملی که در حال حاضر بدون تیم است، به عنوان یک گزینه مطرح شده است.

گفته می‌شود اسدی مشکلی برای بازگشت به پرسپولیس ندارد، اما تصمیم نهایی در این مورد بر عهده وحید هاشمیان خواهد بود. به نظر می‌رسد باشگاه اسدی را به عنوان یک گزینه جایگزین در نظر گرفته و در صورت عدم موفقیت در جذب یک مهاجم خارجی، ممکن است پس از تأیید هاشمیان، با او قرارداد امضا کند.

شایان ذکر است که اسدی در لیگ بیست و یکم در پرسپولیس بازی کرده و تحت هدایت یحیی گل‌محمدی در این تیم حضور داشته است. در حال حاضر، نظر هاشمیان در مورد جذب اسدی هنوز مشخص نیست.

به گزارش تابناک، با نزدیک شدن به شروع لیگ، پرسپولیس همچنان در جستجوی یک مهاجم برای پر کردن جای خالی سردار دورسون است. با این وجود، باشگاه تاکنون در انعقاد قرارداد با یک مهاجم جدید ناموفق بوده است.