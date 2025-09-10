به گزارش تابناک، سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تلاش تروئیکای اروپایی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را غیرقانونی خواند و تأکید کرد: موضوع هسته‌ای ایران، تنها از مسیر دیپلماسی حل می‌شود.

وی با انتقاد از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای ایران گفت: تلاش‌های آژانس برای انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران طی دوره گزارش‌دهی، به‌واسطه تجاوز تمام‌عیار، برنامه‌ریزی‌شده و بی‌دلیل آمریکا و اسرائیل تضعیف شد. ما پس از بررسی دقیق گزارش ارائه‌شده از سوی مدیرکل، با تأسف یادآور می‌شویم که در آن هیچ اشاره‌ای به اطلاعاتی که پیش‌تر توسط دبیرخانه درباره ابعاد و ماهیت تخریب تأسیسات هسته‌ای ایران تحت پادمان آژانس که هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند، منتشر شده بود، وجود ندارد. ما معتقدیم گنجاندن این اطلاعات این امکان را به هیأت‌های نمایندگی می‌داد که دست‌کم به‌طور تقریبی برآوردی از حجم کاری که متخصصان ایرانی باید برای رفع پیامدهای شیمیایی و رادیولوژیکی انجام دهند و همچنین ارزیابی وضعیت تأسیسات و موجودی مواد هسته‌ای ذخیره‌شده در آنجا داشته باشند.