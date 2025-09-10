مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ شد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0645\u0635\u0648\u0628\u0647 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u0633\u062a\u0645\u0631\u06cc \u0628\u0627\u0632\u0646\u0634\u0633\u062a\u06af\u0627\u0646 \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u0628\u0644\u0627\u063a \u0634\u062f.\n\u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0645\u0633\u062a\u0645\u0631\u06cc \u0628\u0627\u0632\u0646\u0634\u0633\u062a\u06af\u0627\u0646\u060c \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0631\u0627\u0641\u062a\u0627\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0645\u0633\u062a\u0645\u0631\u06cc \u0628\u06af\u06cc\u0631 \u06f3\u06f2 \u062a\u0627 \u06f4\u06f5 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06cc\u0627\u0641\u062a.\n