به گزارش تابناک، سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز (چهارشنبه) در برخی مناطق استان‌های گیلان، مازندران و شمال آذربایجان شرقی بارش پراکنده و در سایر مناطق کشور جوی آرام پیش‌بینی شده است.

در ۵ روز آینده به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی مناطق هرمزگان، جنوب استان فارس، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

بر اساس این گزارش، در ۳ روز آینده در غرب و جنوب غرب و در شرق کشور به ویژه منطقه زابل، شمال شرق کشور و استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید موقت و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.