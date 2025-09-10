پهپادهای روس را سرنگون کردیم/درخواست ورشو از ناتو

به گزارش تابناک، مقام‌های لهستانی امروز اعلام کردند که این کشور و متحدانش در ناتو، پهپادهای روسی را که در جریان تهاجم به اوکراین حریم هوایی لهستان را نقض کرده بودند، سرنگون کردند.

ولادیسلاو کوسینیاک -کامیش (Władysław Kosiniak-Kamysz)، وزیر دفاع لهستان نیز در تارنمای ایکس نوشت که "بیش از ۱۰ شیء" وارد حریم هوایی لهستان شدند و مواردی که خطری برای امنیت لهستان محسوب می‌شدند، خنثی شدند. وی از فرماندهی هوایی ناتو و نیروی هوایی و فضایی سلطنتی هلند برای حمایت از این اقدام با جنگنده‌های اف-۳۵ تشکر کرد.

برنارد بلاشچوک (Bernard Blaszczuk)، دهیار روستای ویریکی در منطقه لوبلین، به رسانه محلی تی وی پی اینفو (TVP Info) گفت که یک خانه مورد اصابت "موشک یا پهپاد قرار گرفته است". او گفت که افرادی در داخل ساختمان بودند؛ اما هیچ کس آسیب ندید.