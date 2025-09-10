غیرحضوری شدن مدارس در مهرماه کذب است

به گزارش تابناک، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: طرح برخی شایعات و مطالب در خصوص فعالیت غیرحضوری مدارس از اساس کذب و غیرواقعی است و فعالیت آموزشی تمامی مدارس کشور از نخستین روز سال تحصیلی جدید (مهرماه) با حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس آغاز می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که شایع شده مدارس در ابتدای سال تحصیلی امسال به صورت مجازی برگزار می‌شود افزود: تمامی مدارس در مقاطع مختلف به صورت کاملا حضوری بوده و به هیچ عنوان فعالیت مدارس به صورت مجازی نخواهد بود.

فرهادی به اولیا و دانش آموزان توصیه کرد: به این شایعه ها توجه نکنند و امیدواریم مهرماه سال تحصیلی جدید با شور و نشاط خاصی برگزار شود.