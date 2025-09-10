En
جلسه اضطراری شورای امنیت برای حمله اسرائیل به دوحه

جلسه شورای امنیت سازمان ملل برگزار می‌شود.
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به دوحه

به گزارش تابناک، شورای امنیت سازمان ملل امروز ساعت 22:00 (به وقت اسرائیل) به درخواست الجزایر و پاکستان برای بررسی حمله اسرائیل به دوحه جلسه اضطراری برگزار می‌کند.

 منابع مطلع بامداد چهارشنبه از درخواست برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل خبر دادند.خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع مطلع گزارش داد: «الجزایر درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت در روز چهارشنبه برای بررسی حمله اسرائیل به رهبران حماس در قطر را ارائه کرده است».

شبکه «ریانووستی» نیز به نقل از منابع خود گفت که نمایندگی پاکستان در سازمان ملل نیز خواستار برگزاری جلسه شورای امنیت شده است.بعدازظهر سه‌شنبه بود که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با نقض حاکمیت قطر، ۱۲ موشک به محل نشست رهبران حماس شلیک کردند که برای بررسی پیشنهاد آمریکا برای توافق آتش‌بس در غزه دور هم جمع شده‌ بودند.

 
 
 
 
 
 
 
 
