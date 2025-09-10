En
ثبت یک رکورد دیگر برای کریستیانو‌ رونالدو

کریستیانو رونالدو با گلی که در دیدار برابر مجارستان در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رساند به بهترین گلزن تاریخ رقابت‌های انتخابی جام جهانی تبدیل شد.
ثبت یک رکورد دیگر برای کریستیانو‌ رونالدو

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم ملی فوتبال پرتغال در یکی از بازی‌های حساس انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا به مصاف مجارستان رفت. پرتغال در این بازی خارج از خانه به‌سختی و با نتیجه سه بر دو به پیروزی دست پیدا کرد. گل دوم پرتغالی ها را در این بازی کریستیانو رونالدو از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

رونالدو با گلی که در این بازی به ثمر رساند رکورد جدیدی را به نام خودش به ثبت رساند. او به بهترین گلزن تاریخ رقابت‌های انتخابی جام جهانی تبدیل شد البته این رکورد او به صورت مشترک با کارلوس روییز بازیکن گواتمالایی است.

رونالدو شمار گل‌هایش را در رقابت‌های انتخابی جام جهانی به عدد ۳۹ رساند تا با کارلوس روییز برابری کند. با توجه به اینکه این بازیکن گواتمالایی از فوتبال خداحافظی کرده است رونالدو با زدن یک گل دیگر به‌تنهایی به بهترین گلزن تاریخ رقابت‌های انتخابی جام جهانی تبدیل می‌شود.

علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، هم در این رقابت‌ها ۳۵ گل به ثمر رسانده است و در رده چهارم بهترین گلزنان دیدارهای انتخابی جام جهانی قرار دارد.

رونالدو با این گل، شمار گل‌های ملی‌اش را به ۱۴۱ رساند و مجموع گل‌های دوران حرفه‌ای‌اش به ۹۴۳ گل رسید.

 

 

 

