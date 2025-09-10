En
قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارزها ۱۹ شهریور

بازار ارز در حالی وارد هجدهمین روز شهریورماه ۱۴۰۴ شد که قیمت دلار در کانال ۱۰۰ هزار تومان قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۲۷۶۳۱
| |
858 بازدید

به گزارش تابناک،قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۱۹ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

۷۲۰,۰۷۶

دلار (بازار آزاد)

۱,۰۱۱,۰۰۰

یورو (صرافی بانک ملی)

۸۴۶,۰۵۰

یورو (بازار آزاد)

۱,۱۸۲,۳۰۰

درهم امارات

۲۷۵,۶۶۰

پوند انگلیس

۱,۳۶۴,۴۰۰

لیر ترکیه

۲۴,۴۰۰

فرانک سوئیس

۱,۲۶۶,۹۰۰

یوان چین

۱۴۱,۶۰۰

ین ژاپن

۶۸۵,۰۱۰

وون کره جنوبی

۷۳۰

دلار کانادا

۷۲۶,۸۰۰

دلار استرالیا

۶۶۴,۶۰۰

دلار نیوزیلند

۵۹۸,۰۰۰

دلار سنگاپور

۷۸۲,۰۰۰

روپیه هند

۱۱,۴۴۰

روپیه پاکستان

۳,۵۶۹

دینار عراق

۷۷۹

پوند سوریه

۷۷

افغانی

۱۴,۸۲۰

کرون دانمارک

۱۵۸,۳۰۰

کرون سوئد

۱۰۷,۶۰۰

کرون نروژ

۱۰۱,۱۰۰

ریال عربستان

۲۶۹,۰۸۰

ریال قطر

۲۸۶,۷۰۰

ریال عمان

۲,۶۱۹,۲۰۰

دینار کویت

۳,۳۰۶,۲۰۰

دینار بحرین

۲,۶۷۴,۸۰۰

رینگیت مالزی

۲۳۹,۹۰۰

بات تایلند

۳۱,۷۷۰

دلار هنگ کنگ

۱۲۹,۵۰۰

روبل روسیه

۱۱,۷۵۰

منات آذربایجان

۵۹۰,۱۰۰

درام ارمنستان

۲,۶۳۰

لاری گرجستان

۳۷۲,۰۰۰

سوم قرقیزستان

۱۱,۵۳۰

سامانی تاجیکستان

۱۰۸,۴۰۰

منات ترکمنستان

۲۸۸,۰۰۰
 
دلار یورو پوند ارز قیمت دلار قیمت یورو قیمت پوند بازار ارز
