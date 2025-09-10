قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارزها ۱۹ شهریور

به گزارش تابناک،قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.