قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارزها ۱۹ شهریور

|
بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۱۹ شهریور
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
۷۲۰,۰۷۶
|
دلار (بازار آزاد)
|
۱,۰۱۱,۰۰۰
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
۸۴۶,۰۵۰
|
یورو (بازار آزاد)
|
۱,۱۸۲,۳۰۰
|
درهم امارات
|
۲۷۵,۶۶۰
|
پوند انگلیس
|
۱,۳۶۴,۴۰۰
|
لیر ترکیه
|
۲۴,۴۰۰
|
فرانک سوئیس
|
۱,۲۶۶,۹۰۰
|
یوان چین
|
۱۴۱,۶۰۰
|
ین ژاپن
|
۶۸۵,۰۱۰
|
وون کره جنوبی
|
۷۳۰
|
دلار کانادا
|
۷۲۶,۸۰۰
|
دلار استرالیا
|
۶۶۴,۶۰۰
|
دلار نیوزیلند
|
۵۹۸,۰۰۰
|
دلار سنگاپور
|
۷۸۲,۰۰۰
|
روپیه هند
|
۱۱,۴۴۰
|
روپیه پاکستان
|
۳,۵۶۹
|
دینار عراق
|
۷۷۹
|
پوند سوریه
|
۷۷
|
افغانی
|
۱۴,۸۲۰
|
کرون دانمارک
|
۱۵۸,۳۰۰
|
کرون سوئد
|
۱۰۷,۶۰۰
|
کرون نروژ
|
۱۰۱,۱۰۰
|
ریال عربستان
|
۲۶۹,۰۸۰
|
ریال قطر
|
۲۸۶,۷۰۰
|
ریال عمان
|
۲,۶۱۹,۲۰۰
|
دینار کویت
|
۳,۳۰۶,۲۰۰
|
دینار بحرین
|
۲,۶۷۴,۸۰۰
|
رینگیت مالزی
|
۲۳۹,۹۰۰
|
بات تایلند
|
۳۱,۷۷۰
|
دلار هنگ کنگ
|
۱۲۹,۵۰۰
|
روبل روسیه
|
۱۱,۷۵۰
|
منات آذربایجان
|
۵۹۰,۱۰۰
|
درام ارمنستان
|
۲,۶۳۰
|
لاری گرجستان
|
۳۷۲,۰۰۰
|
سوم قرقیزستان
|
۱۱,۵۳۰
|
سامانی تاجیکستان
|
۱۰۸,۴۰۰
|
منات ترکمنستان
|
۲۸۸,۰۰۰
