قیمت سکه پارسیان چهارشنبه 19 شهریور 1404

به گزارش تابناک، قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی: چهارشنبه 19 شهریور سکه پارسیان (سوت) قیمت (ریال) سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 10,810,000 سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 19,810,000 سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 28,810,000 سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 37,810,000 سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 46,820,000 سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 55,820,000 سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 64,820,000 سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 73,820,000 سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 82,820,000 سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 92,550,000 سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 101,550,000 سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 110,550,000 سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 119,550,000 سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 128,550,000 سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 137,550,000