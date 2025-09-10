قیمت سکه پارسیان چهارشنبه 19 شهریور 1404

به گزارش تابناک، قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی: چهارشنبه 19 شهریور
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|10,810,000
|سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|19,810,000
|سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|28,810,000
|سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|37,810,000
|سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|46,820,000
|سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|55,820,000
|سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|64,820,000
|سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|73,820,000
|سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|82,820,000
|سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|92,550,000
|سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|101,550,000
|سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|110,550,000
|سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|119,550,000
|سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|128,550,000
|سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|137,550,000
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید