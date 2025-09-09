۱۹/شهريور/۱۴۰۴
سیاسی
»
رهبری و روسای قوا
بازدید
593
593
بازدید
پ
آغاز بهکار حساب رسمی رهبر انقلاب به زبان چینی + عکس
حساب رسمی رهبر انقلاب، در شبکۀ اجتماعی X به زبان چینی با نشانی x.com/zh_khamenei راهاندازی شد.
برچسب ها
رهبر انقلاب
آیت الله خامنه ای
حساب توییتری
شبکه اجتماعی ایکس
زبان چینی
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیقتر میکند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمههای تخت جمشید/۱۳۶۱
