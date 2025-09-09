En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پزشکیان با امیر قطر تلفنی گفتگو کرد

رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه رژیم صهیونیستی پایبند هیچ چارچوب پذیرفته شده بین‌المللی نیست و به هیچ قاعده حقوقی جهانی احترام نمی‌گذارد، افزود: این رویه و نوع عمل رژیم صهیونیستی با حمایت و پشتیبانی آمریکا صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۱۳۲۷۶۰۶
| |
76 بازدید

پزشکیان با امیر قطر تلفنی گفتگو کرد

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان شامگاه سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، در تماس تلفنی با آقای «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر، ضمن محکومیت شدید تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور و اعلام حمایت و همبستگی کامل جمهوری اسلامی ایران با این کشور دوست و برادر، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در کنار برادران خود در قطر ایستاده و هر اقدامی برای پشتیبانی از همسایه و دوست صمیمی خود لازم باشد، انجام خواهد داد.

رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه رژیم صهیونیستی پایبند هیچ چارچوب پذیرفته شده بین‌المللی نیست و به هیچ قاعده حقوقی جهانی احترام نمی‌گذارد، افزود: این رویه و نوع عمل رژیم صهیونیستی با حمایت و پشتیبانی آمریکا صورت می‌گیرد.

پزشکیان با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به اسم دفاع از امنیت خود، امنیت، ثبات و آرامش همه منطقه را بر هم زده و از ارتکاب هیچ جنایتی ابا ندارد، تصریح کرد: کشور‌های اسلامی باید با موضعی واحد و یکپارچه دست در دست هم، در بیان و عمل این تجاوز و جنایات آشکار رژیم صهیونیستی را به طور جدی و موثر محکوم کنند، تا این رژیم جنایتکار جرأت تکرار و تداوم این رویه را نداشته باشد.

امیر قطر نیز ضمن قدردانی از تماس تلفنی رئیس جمهور کشورمان گفت: همانگونه که جنابعالی اشاره کردید، نتانیاهوی جنایتکار هیچ حد و مرزی برای جنایاتش قائل نیست و متاسفانه هر جا که بخواهد، به هر شکل که دوست داشته باشد، حمله کرده و آنجا را بمباران می‌کند، بدون آنکه مانعی پیش روی خود ببیند.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با تاکید بر اینکه کشور‌های منطقه باید موضعی یکپارچه و واحد در قبال جنایات رژیم صهیونیستی داشته باشند، خاطرنشان کرد: مقامات حماس در حال بررسی طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس بودند و در رایزنی‌هایی که ما با آنها داشتیم، عنوان کرده بودند که پاسخ مثبتی به این طرح ارائه خواهند کرد، اما در کمال تاسف اسرائیل همین جلسه را مورد حمله قرار داد.

امیر قطر اظهار امیدواری کرد که تماس‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور‌های اسلامی با قطر در روز‌های آتی تداوم یابد تا با همکاری و تلاش جمعی، اقدامی موثر برای توقف جنایات اسرائیل صورت گیرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور قطر امیر قطر اسرائیل حمله حماس ترور خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش محسنی اژه‌ای به جنایت صهیونیست‌ها در قطر
ابراز نگرانی اروپا درباره تجاوزگری رژیم صهیونیستی در قطر
 نتانیاهو: عملیات دوحه را مستقل انجام دادیم
واکنش گوترش به حمله اسرائیل به اهدافی در قطر
قطر: هیچ اقدامی علیه امنیت خود را تحمل نمی‌کنیم
عکس: نظارت نتانیاهو بر عملیات حمله به حماس در دوحه
واکنش بقایی به اقدام تروریستی رژیم اسرائیل در دوحه
کدام وزیران استعفاء می‌کنند؟!
تصویر دیگر از لحظه بمباران محل سکونت اعضای دفتر سیاسی حماس
نجات هیئت حماس به ریاست خلیل الحیه
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرماندهان حماس در دوحه
کاخ سفید تایید کرد که از حمله اسرائیل مطلع بود
پیشنهاد ترامپ به حماس یک تله بود!
هشدار دو روز قبل ترامپ به حماس
هیات مذاکره‌کننده حماس از ترور نجات پیدا کرده است
کانال ۱۱ اسرائیل: حمله با مشارکت آمریکا انجام شده است
ارتش اسرائیل: مقامات حماس را هدف قرار دادیم
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/کاخ سفید: ترور رهبران حماس هدفی باارزش است!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
منابع قطری تصویری از محل انفجار در قطر را منتشر کردند
کاخ سفید ترور رهبران حماس را هدفی باارزش خواند!
گفتگوی تلفنی نخست وزیر عراق با امیر قطر
کاخ سفید: ترامپ از حمله اسرائیل خبر داشته است
قطر از حمله رژیم صهیونیستی اطلاع داشته؟
اعلام اسامی شهدای حماس در حملات امروز رژیم صهیونیستی
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر؛ «خالد مشعل» هدف قرار گرفت/ قطر اطلاع از حمله رژیم صهیونیستی را رد کرد
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند
بلاگر هتاک به اقوام بازداشت شد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
پدیده کیهانی ۱۶ شهریور: ماه خونین
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار می‌شود
علی شمخانی برکنار شد
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
اقامه نماز آیات ماه خونین در حرم امام رضا (ع)
فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین
درباره نحسی و شومی خسوف یا ماه گرفتگی
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۳۰۱ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۷۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر؛ «خالد مشعل» هدف قرار گرفت/ قطر اطلاع از حمله رژیم صهیونیستی را رد کرد  (۹۱ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۲ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZN0
tabnak.ir/005ZN0