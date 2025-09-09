گفتگوی تلفنی نخست وزیر عراق با امیر قطر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمد سیاه السودانی در این تماس تلفنی گفت: عراق به عنوان رئیس کنونی اجلاس سران عرب، پیشنهاد برگزاری نشست اضطراری وزرای خارجه عرب را مطرح کرده و در عین حال در حال پیگیری هماهنگیها برای برگزاری نشست سران و نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در ماه جاری است.
نخست وزیر عراق این اقدام را در چارچوب مسئولیت جمعی کشورهای منطقه برای مقابله با تجاوزات صهیونیستی دانست و تأکید کرد ، تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به قطر نقض آشکار حاکمیت این کشور، تخطی فاحش از قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل، و اقدامی خطرناک در جهت گسترش بحران و بیثباتی در منطقه است.
السودانی ضمن اعلام همبستگی کامل عراق با دولت و ملت قطر، حمایت بغداد از امنیت و ثبات این کشور را مورد تأکید قرار داد.
امیر قطر نیز در این تماس تلفنی از مواضع عراق قدردانی و روابط دو کشور را تاریخی و ریشهدار توصیف کرد و گفت: این رویکرد بغداد نقش مهمی در تقویت امنیت و ثبات منطقهای ایفا میکند.
