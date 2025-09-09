کاخ سفید ترور رهبران حماس را هدفی باارزش خواند!

سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه «حمله به دوحه، به پیشرفت اهداف آمریکا یا اسرائیل کمک نخواهد کرد» افزود: «اما ترور رهبران حماس هدف باارزشی است!»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید شامگاه سه‌شنبه در طول نشست خبری خود به حملات رژیم صهیونیستی به قطر واکنش نشان داد.

او در پاسخ به سوالی، با بیان اینکه «حمله به دوحه، به پیشرفت اهداف آمریکا یا اسرائیل کمک نخواهد کرد» افزود: «اما ترور رهبران حماس هدف باارزشی است!»

لویت گفت: «امروز دولت ترامپ توسط ارتش آمریکا از تصمیم اسرائیل برای حمله به حماس، که متأسفانه در دوحه، پایتخت قطر قرار داشت باخبر شد. اسرائیل به‌طور یکجانبه، قطر، متحد نزدیک آمریکا را که به‌طور شجاعانه درحال همکاری با آمریکا است تا صلح برقرار شود را بمباران کرد. اما ترور رهبران حماس هدف باارزشی است.»

او افزود: «رئیس جمهور آمریکا سریعاً به ویتکاف (فرستاده ویژه ترامپ) دستور داد تا مقامات قطر را در جریان این حمله قرار دهد. ترامپ قطر را متحد نزدیک و دوست آمریکا می‌داند. او نسبت به مکان قرارگیری این حمله احساس بدی دارد. او خواستار آزادی همه اسرا و بازگشت پیکر همه آن‌ها و توقف جنگ است.»

لویت همچنین گفت: «ترامپ با نتانیاهو به‌طور تلفنی گفت‌وگو کرده است. نتانیاهو به ترامپ گفت که او خواستار صلح است. به باور ترامپ، این حادثه دلخراش (حمله اسرائیل به قطر) می‌تواند به صلح منجر شود. ترامپ همچنین در تماس با امیر و نخست وزیر قطر، ضمن قدردانی از آن‌ها، به آن‌ها وعده داد که دیگر چنین اتفاقی در خاک قطر رخ نخواهد داد.»

او در پاسخ به سوالی درباره «خشم» رئیس جمهور آمریکا از نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: «رئیس جمهور در طول تماس خود با نخست وزیر اسرائیل، نظرات خود را به او منتقل کرد.»

تلاش لویت برای ناراحت جلوه دادن رئیس جمهور آمریکا درحالی است که به اذعان منابع عبری، حمله رژیم صهیونیستی به قطر، با کمک سرویس اطلاعاتی آمریکا و ارتش این کشور صورت گرفته است.

او در پاسخ به سوالی درباره احتمال «تنبیه» نتانیاهو توسط ترامپ گفت: «این تصمیم برعهده رئیس جمهور آمریکا است. او به‌دنبال صلح در خاورمیانه است.»