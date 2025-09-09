شهادت مامور پلیس در خوزستان + عکس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، فرماندار دزپارت خوزستان اعلام کرد: در جریان عملیات مأموران پلیس برای تخریب یک مزرعۀ کشت خشخاش در روستای «مورد دراز» دزپارت، افراد مسلح اقدام به تیراندازی کردند.

حیدر کیخایی فرماندار دزپارت اظهار کرد: ظهر امروز در جریان عملیات مأموران پلیس برای تخریب یک مزرعه کاشت خشخاش در روستای «مورد دراز» دزپارت، افراد مسلح اقدام به تیراندازی کردند که متأسفانه ستوان اصغر بندری از نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ایذه به شهادت رسید.

وی افزود: این حادثه حوالی ساعت ۱۳ رخ داد و نیروهای انتظامی بلافاصله اقدامات لازم برای کنترل منطقه را آغاز کردند.

فرماندار دزپارت تأکید کرد: دستگاه‌های امنیتی و قضایی با جدیت موضوع را پیگیری و با عوامل این اقدام جنایتکارانه برخورد خواهند کرد.