En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کاخ سفید تایید کرد که از حمله اسرائیل مطلع بود

یک مقام کاخ سفید در پی حمله اسرائیل به دوحه قطر اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از این حمله مطلع بود.
کد خبر: ۱۳۲۷۵۷۲
| |
1356 بازدید
کاخ سفید تایید کرد که از حمله اسرائیل مطلع بود

به گزارش تابناک، یک مقام کاخ سفید گفته است که دولت ترامپ پیش از حمله اسرائیل به دوحه از آن «اطلاع» یافته بود.

این مقام ارشد کاخ سفید در گفت‌وگو با اکسیوس تصریح کرد: "دولت ترامپ کمی قبل از حمله به مقامات ارشد حماس در قطر توسط اسرائیل در جریان قرار گرفته بود."

این مقام آمریکایی ادعا کرد: اطلاع‌رسانی اسرائیل زمانی انجام شد که موشک‌ها شلیک شده بودند و بنابراین، دولت ترامپ فرصتی برای بررسی این موضوع نداشت.

پس از حمله اسرائیل به قطر، بلافاصله پرسش‌هایی درباره سطح آگاهی و دخالت آمریکا مطرح شد.

حدود ۱۰ هزار نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه آن کشور در قطر مستقر هستند.

این موضوع قطر را به بزرگترین میزبان آمریکا در منطقه تبدیل کرده است.

تا ساعاتی دیگر سخنگوی کاخ سفید برای پاسخ به پرسش خبرنگاران یک نشست خبری برگزار خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا اسرائیل قطر حماس ترور خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ابراز نگرانی اروپا درباره تجاوزگری رژیم صهیونیستی در قطر
واکنش محسنی اژه‌ای به جنایت صهیونیست‌ها در قطر
واکنش گوترش به حمله اسرائیل به اهدافی در قطر
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر؛ «خالد مشعل» هدف قرار گرفت/ اسامی اهداف ترور/ المیادین: هیات حماس از سوء قصد نجات پیدا کرد
عکس: نظارت نتانیاهو بر عملیات حمله به حماس در دوحه
قطر: هیچ اقدامی علیه امنیت خود را تحمل نمی‌کنیم
پیشنهاد ترامپ به حماس یک تله بود!
 نتانیاهو: عملیات دوحه را مستقل انجام دادیم
تصویر دیگر از لحظه بمباران محل سکونت اعضای دفتر سیاسی حماس
نجات هیئت حماس به ریاست خلیل الحیه
ارتش اسرائیل: مقامات حماس را هدف قرار دادیم
هشدار دو روز قبل ترامپ به حماس
هیات مذاکره‌کننده حماس از ترور نجات پیدا کرده است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر؛ «خالد مشعل» هدف قرار گرفت/ اسامی اهداف ترور/ المیادین: هیات حماس از سوء قصد نجات پیدا کرد
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند
بلاگر هتاک به اقوام بازداشت شد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
پدیده کیهانی ۱۶ شهریور: ماه خونین
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار می‌شود
علی شمخانی برکنار شد
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
اقامه نماز آیات ماه خونین در حرم امام رضا (ع)
فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین
درباره نحسی و شومی خسوف یا ماه گرفتگی
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۳۰۱ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۷۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۲ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZMS
tabnak.ir/005ZMS