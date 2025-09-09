کاخ سفید تایید کرد که از حمله اسرائیل مطلع بود

به گزارش تابناک، یک مقام کاخ سفید گفته است که دولت ترامپ پیش از حمله اسرائیل به دوحه از آن «اطلاع» یافته بود.

این مقام ارشد کاخ سفید در گفت‌وگو با اکسیوس تصریح کرد: "دولت ترامپ کمی قبل از حمله به مقامات ارشد حماس در قطر توسط اسرائیل در جریان قرار گرفته بود."

این مقام آمریکایی ادعا کرد: اطلاع‌رسانی اسرائیل زمانی انجام شد که موشک‌ها شلیک شده بودند و بنابراین، دولت ترامپ فرصتی برای بررسی این موضوع نداشت.

پس از حمله اسرائیل به قطر، بلافاصله پرسش‌هایی درباره سطح آگاهی و دخالت آمریکا مطرح شد.

حدود ۱۰ هزار نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه آن کشور در قطر مستقر هستند.

این موضوع قطر را به بزرگترین میزبان آمریکا در منطقه تبدیل کرده است.

تا ساعاتی دیگر سخنگوی کاخ سفید برای پاسخ به پرسش خبرنگاران یک نشست خبری برگزار خواهد کرد.