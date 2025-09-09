 نتانیاهو: عملیات دوحه را مستقل انجام دادیم

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062f\u0641\u062a\u0631 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0631\u0698\u06cc\u0645\u200c\u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f:\u00a0 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0634\u062f \u062d\u0645\u0627\u0633\u060c \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u06a9\u0627\u0645\u0644\u0627\u064b \u0645\u0633\u062a\u0642\u0644 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644\u06cc \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0648 \u0627\u062c\u0631\u0627 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u062a \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0639\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u062f.\n