\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u061b \u0627\u0644\u0645\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u0645\u0646\u0628\u0639\u060c \u0627\u0632 \u0646\u062c\u0627\u062a \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0646\u060c \u0647\u06cc\u0627\u062a \u0645\u0630\u0627\u06a9\u0631\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u062d\u0645\u0627\u0633 \u0627\u0632 \u062a\u0631\u0648\u0631 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.