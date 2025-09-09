«جومونگ» ۴ سال قبل از «جومونگ» شدن + عکس

سونگ ایل‌گوک، بازیگر سرشناس کره‌ای، در سال ۱۹۷۱ در سئول به دنیا آمد و پس از تحصیل در رشته هنرهای نمایشی، فعالیت حرفه‌ای خود را از اواخر دهه ۹۰ میلادی آغاز کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ او ابتدا با حضور در سریال‌هایی چون All About Eve شناخته شد اما نقطه عطف کارنامه هنری‌اش سال ۲۰۰۶ و نقش‌آفرینی در سریال تاریخی جومونگ بود؛ نقشی که شهرتی جهانی برای او به همراه آورد و او را به یکی از محبوب‌ترین بازیگران آسیا تبدیل کرد.

پس از جومونگ، ایل‌گوک در آثار تاریخی و درام‌های متعددی مانند The Kingdom of the Winds و A Man Called God درخشید و در سینما نیز تجربه‌هایی، چون The Art of Seduction و Tattoo را رقم زد. او علاوه بر بازیگری، با حضور در برنامه خانوادگی The Return of Superman محبوبیت بیشتری یافت و حتی روزی به نام او در هاوایی ثبت شده است. شهرت او نه تنها به خاطر نقش‌های تاریخی ماندگار، بلکه به دلیل شخصیت خانوادگی و حضور رسانه‌ای‌اش نیز تثبیت شده است.

عکس زیر صحنه‌ای از نقش آفرینی این بازیگر در سریال آلبوم زندگی (۲۰۰۲) را مشاهده می‌کنید که چهار سال قبل از سریال افسانه جومونگ پخش شد.