توله شیری که امیر علی‌اکبری، فایتر ورزش‌های رزمی از آن نگه‌داری می‌کرد و به محیط‌زیست تحویل داد، در باغ‌وحش پارک ارم تهران تلف شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اوایل فروردین‌ماه امسال امیر علی‌اکبری، قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان و یکی از فایترهای ورزش‌های ترکیبی هنرهای رزمی تصاویری از توله شیری که در خانه‌اش از آن نگهداری می‌کرد، در اینستاگرامش منتشر کرد. عکس‌هایی که جنجالی و باعث شد تا فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست از اضافه‌شدن تخلف جدید به پرونده قضایی امیر علی‌اکبری به دلیل نگهداری از یک شیر و تحویل‌ندادنش خبر بدهد. علی‌اکبری اندکی بعد از تحویل توله شیر به سازمان محیط‌زیست و باغ‌وحش پارک ارم خبر داد. در روزهای اخیر خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه توله شیر در باغ‌وحش پارک ارم از سوی دو شیر دیگر این باغ‌وحش کشته شده. امیر علی‌اکبری با تأیید این خبر گفته: بله، خبر کاملاً درست است. فعلاً دررابطه‌با این موضوع صحبتی نمی‌کنم چون برایم حاشیه‌سازی می‌شود اما اصل خبر کاملاً درست است.