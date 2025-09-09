En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توله شیر علی‌اکبری در پارک ارم تلف شد

توله شیری که امیر علی‌اکبری، فایتر ورزش‌های رزمی از آن نگه‌داری می‌کرد و به محیط‌زیست تحویل داد، در باغ‌وحش پارک ارم تهران تلف شد.
کد خبر: ۱۳۲۷۵۲۵
| |
810 بازدید

توله شیر علی‌اکبری در پارک ارم تلف شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اوایل فروردین‌ماه امسال امیر علی‌اکبری، قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان و یکی از فایترهای ورزش‌های ترکیبی هنرهای رزمی تصاویری از توله شیری که در خانه‌اش از آن نگهداری می‌کرد، در اینستاگرامش منتشر کرد. عکس‌هایی که جنجالی و باعث شد تا فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست از اضافه‌شدن تخلف جدید به پرونده قضایی امیر علی‌اکبری به دلیل نگهداری از یک شیر و تحویل‌ندادنش خبر بدهد. علی‌اکبری اندکی بعد از تحویل توله شیر به سازمان محیط‌زیست و باغ‌وحش پارک ارم خبر داد. در روزهای اخیر خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه توله شیر در باغ‌وحش پارک ارم از سوی دو شیر دیگر این باغ‌وحش کشته شده. امیر علی‌اکبری با تأیید این خبر گفته: بله، خبر کاملاً درست است. فعلاً دررابطه‌با این موضوع صحبتی نمی‌کنم چون برایم حاشیه‌سازی می‌شود اما اصل خبر کاملاً درست است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
توله شیر امیر علی اکبری پارک ارم باغ وحش کشتی فرنگی قهرمانی جهان
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نبرد دیدنی امیر علی‌اکبری با تانک داغستان در قفس
پلنگ ایرانی یک صهیونیست را در قدس‌اشغالی دَرید!
حرکت عجیب میمون باغ وحش ارم
کشف توله شیر و مارهای سمی در تهران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۳۰۱ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۷۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۲ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZLh
tabnak.ir/005ZLh