به گزارش تابناک به نقل از ایرنان؛ منابع خبری روسیه به نقل از شبکه تلویزیونی دولتی الاخباریه سوریه گزارش دادند:‌ اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه و مهاجران دولت موقت این کشور در کاخ ریاست‌جمهوری روسیه موسوم به کاخ الشعب از الکساندر نواک معاون نخست‌وزیر روسیه و هیأت همراه وی استقبال کرد.

این شبکه گزارش داد: پس از آن، مذاکرات با هیأت‌ روسی پشت درهای بسته آغاز شد.

بنا بر این گزارش، هیأت‌ روسی پس از این مذاکرات دیدارهای دوجانبه در موضوعات مختلف از جمله امنیت، اقتصاد و انرژی با مقام‌های دولت موقت سوریه خواهد داشت.

نواک را در این سفر، وزیر ساخت و ساز، مسکن و خدمات رفاهی، معاونان وزیران دفاع و امور خارجه روسیه همراهی می‌کنند.

هیأت روسی روز سه‌شنبه در بدو ورود به دمشق مورد استقبال ماهر الشرع برادر بزرگتر احمد الشرع رئیس دولت موقت سوریه قرار گرفت. ماهر الشرع مسئولیت دبیرکل (معادل رئیس دفتر) ریاست‌جمهوری این کشور را برعهده دارد.

اسعد الشیبانی و مرهف ابوقصره وزیران امور خارجه و دفاع دولت موقت سوریه پیش از این ۹ مرداد ۱۴۰۴ برای نخستین بار در قامت فرستادگان حکومت جدید دمشق پس از سرنگونی بشار اسد به مسکو سفر کرده بودند تا به زعم تحلیلگران، حمایت روسیه را از خود برای گذر از بحران‌های کنونی داخلی و خارجی جلب کنند.

میزبانی طرف روسی از فرستادگان «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه پس از آن پایان یافت که هیأت این کشور موفق به دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه نیز شد. وزارت امور خارجه دولت موقت سوریه پس از آن در بیانیه‌ای اعلام کرد: دیدار تاریخی الشیبانی با پوتین، آغاز مرحله جدیدی از تفاهم سیاسی و نظامی بین سوریه و روسیه را رقم زد.

سفر فرستادگان جولانی به مسکو در حالی صورت گرفت که مقامات روس، موضع خود را در قبال تحولات اخیر را پیش‌تر بیان و بهمن ۱۴۰۳ هیأتی دیپلماتیک به ریاست بوگدانوف معاون سابق وزارت امور خارجه روسیه را راهی دمشق کرده بودند.

معارضان مسلح در سوریه صبح یکشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۳ کنترل دمشق را به دست گرفتند و پس از آن فرماندهی ارتش سوریه نیز در بیانیه‌ای، سقوط حکومت بشار اسد را اعلام کرد. پس از آن بود که تشکیل دولت موقت سوریه اعلام شد.

رئیس جمهور روسیه دی‌ماه ۱۴۰۳ در نخستین موضع رسمی خود پس از سقوط حکومت بشار اسد گفت: مسکو آماده است تا بر اساس این واقعیت که سوری‌ها باید آینده سوریه را از طریق گفتگوی فراگیر تعیین کنند، به ارائه پشتیبانی لازم به مردم سوریه ادامه دهد.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز بهمن‌ماه ۱۴۰۳ گفت: روسیه به گفت‌و‌گو با مقامات جدید سوریه در مورد همه موضوعات، از جمله توافقات در مورد استفاده از پایگاه دریایی روسیه در طرطوس، ادامه خواهد داد.