سفر رئیس رژیم صهیونیستی به لندن زیر سایه خشم

کمتر از یک روز مانده به سفر اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به انگلیس، موجی از اعتراض‌های سیاسی و حقوقی در این کشور شکل گرفته و گروه‌های مدنی با طرح شکایت قضایی خواستار بازداشت او به اتهام جنایت جنگی شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رسانه‌های انگلیس گزارش داده‌اند که هرتزوگ قرار است فردا (چهارشنبه) وارد لندن شود و با مقامات ارشد این کشور دیدار کند. هرچند جزئیات رسمی این سفر هنوز اعلام نشده، اما خبر آن، به سرعت با واکنش منفی گروه‌های حامی فلسطین و برخی سیاستمداران روبه‌رو شده است.

سازمان «دوستان الاقصی» (FOA) روز سه‌شنبه اعلام کرد تیمی حقوقی را مأمور کرده است تا برای بازداشت هرتزوگ هنگام ورود به انگلیس درخواست بدهد. اسماعیل پاتل، رئیس این سازمان، با تأکید بر اینکه «هیچ مقام رسمی نباید در قبال حملات به غیرنظامیان مصونیت داشته باشد»، تصریح کرد: «ما خواستار اجرای عدالت و بازداشت فردی هستیم که آشکارا از حملات علیه مردم غزه حمایت کرده است.» وی افزود: «دعوت استارمر از هرتزوگ نه تنها نشانه همدستی بلکه حمایت مستقیم از نسل‌کشی در غزه است.»

همزمان، «مرکز بین‌المللی عدالت برای فلسطینیان» (ICJP) نیز با ارسال نامه‌ای به واحد جنایات جنگی پلیس متروپولیتن خواستار تحقیق درباره نقش هرتزوگ در حملات علیه غیرنظامیان شد و یادآور شد که حتی در صورت برخورداری وی از مصونیت دیپلماتیک، پلیس لندن می‌تواند او را تحت بازجویی قرار دهد.

فشار‌ها تنها به فعالان مدنی محدود نمانده است. وس استریتینگ وزیر بهداشت انگلیس نیز در گفت‌و‌گو با تایمز رادیو تأکید کرد: «هرتزوگ باید به اتهام جنایت جنگی، پاکسازی قومی و نسل‌کشی پاسخ دهد. وقتی شواهد فراوانی از جنایات ارتش اسرائیل در غزه وجود دارد، او باید توضیح دهد چگونه می‌توان چنین اقداماتی را با عنوان "ارتش اخلاقی" توجیه کرد.» وی همچنین شهادت پزشکان انگلیسی بازگشته از غزه را «هولناک» توصیف کرد و گفت: «برای هفته‌ها حتی غذای نوزادان هم به غزه نرسید.»

اظهارات استریتینگ در حالی مطرح می‌شود که دولت انگلیس تاکنون از به‌کار بردن واژه «نسل‌کشی» درباره اقدامات رژیم صهیونیستی خودداری کرده و تنها آن را «ویرانگر و غیرقابل قبول» خوانده است. در نامه‌ای که پیش‌تر دیوید لمی وزیر خارجه پیشین انگلیس به مجلس عوام ارسال کرده بود، آمده است: «بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی، تحقق این جرم تنها زمانی است که قصد مشخص برای نابودی یک گروه وجود داشته باشد. دولت انگلیس به این نتیجه نرسیده است که اسرائیل با چنین قصدی عمل می‌کند.»

به گزارش ایرنا، سفر هرتزوگ به لندن تازه‌ترین مورد از سلسله سفر‌های محرمانه مقامات ارشد رژیم صهیونیستی به انگلیس است. اواخر سال گذشته میلادی رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در سفری پنهانی به لندن با دادستان کل دیدار کرد و دولت با اعطای مصونیت ویژه مانع پیگیری قضایی شد. بهار امسال نیز وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مخفیانه به لندن آمد و تلاش گروه‌های حقوقی برای صدور حکم بازداشت او با مخالفت دادستانی کل ناکام ماند.

اکنون در حالی که جنگ غزه وارد بیست‌وسومین ماه خود شده و بر اساس گزارش سازمان ملل بیش از نیم میلیون نفر در این منطقه در معرض قحطی قرار دارند، سفر رسمی هرتزوگ به لندن بیش از پیش بر حساسیت افکار عمومی انگلیس افزوده است.