به گزارش خبرنگار تابناک از استان گلستان به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، «حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای» رئیس قوه قضاییه، با حضور در شعب بازپرسی، پروندههای کلیدی شامل کلاهبرداری شبکهای، اختلاس، قاچاق سازمانیافته خودرو و سقط جنین غیرقانونی را بررسی و دستورات لازم را صادر کرد.
وی همچنین بر لزوم کاهش حجم ورودی پروندهها به دادسرا تأکید کرد.
در شعبه هشتم بازپرسی، پرونده کلاهبرداری شبکهای مورد بررسی قرار گرفت. متهمان با وعده اعطای وامهای کلان و ادعای نفوذ در دستگاههای دولتی، از شاکیان که اغلب فعالان اقتصادی بودند مبالغ هنگفتی در قالب چک، سفته و اسناد ملکی اخذ کرده و املاک را با وکالتنامههای جعلی منتقل نمودند.
تاکنون ۸۰۰ میلیارد تومان اموال نامشروع شناسایی شده و تعداد شاکیان به هفت نفر رسیده است.
رئیس قوه قضاییه در گفتوگو با متهمان، یکی از آنها که به جعل و ادعای نفوذ متهم بود را مورد سؤال قرار داد و پرسید: چگونه پرونده شخص دیگری بدون وکالت در اختیار شما قرار گرفته است؟ متهم پاسخی نداشت.
محسنی اژهای هشدار داد: اگر تخلف کارمند قضایی در این زمینه اثبات شود، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
وی به شاکیان نیز توصیه کرد از اعتماد بدون پشتوانه و واگذاری اموال بدون تضمین خودداری کنند.
در این بازدید دستورات قضایی شامل بازداشت موقت متهمان، تشکیل پرونده پولشویی و شناسایی اموال صادر شد.
پرونده اختلاس؛ جعل امضا و خروج غیرقانونی وجوه از شرکت دولتی
در شعبه نهم بازپرسی، پرونده اختلاس معاون مالی یک شرکت وابسته به وزارتخانه بررسی شد.
متهم با جعل امضای مدیرعامل، وجوه شرکت را به حساب واسطهها منتقل و صرف خرید املاک، خودرو و طلا کرد. رئیس قوه قضاییه از عدم اطلاع مدیرعامل و حسابرس از این تخلف انتقاد کرد و گفت: حتی در صورت سهلانگاری، تضییع حقوق بیتالمال باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
متهمان دستگیر و اموال توقیف شدهاند و فعلاً با قرار وثیقه آزاد هستند. رئیس قوه قضاییه به بازپرس دستور داد تا صدور کیفرخواست تسریع شود و منتظر رد کامل مال نماند.
وی از بازپرس جوان پرونده که ۱۰ جلد تحقیق تدوین کرده بود، قدردانی و بر ضرورت میداندادن به نیروهای متخصص و متعهد تأکید کرد.
پرونده قاچاق سازمانیافته خودرو
در شعبه نهم، پرونده قاچاق سازمانیافته خودرو مورد توجه قرار گرفت. متهمان خودروهای مدلبالا را از مرزهای غربی وارد و با حک شاسیهای مسروقه یا از رده خارج، اسناد جعلی تولید و پلاکگذاری کردند.
تاکنون ۲۰۰ خودرو شناسایی شده و ۵۷ دستگاه برای فروش به سازمان اموال تملیکی واگذار شده است. رئیس قوه قضاییه دستور تسریع در تحقیقات و صدور نیابت قضایی برای توقیف خودروها در سایر شهرها را صادر کرد.
پرونده سقط جنین غیرقانونی
در شعبه دوم بازپرسی، پروندهای مرتبط با سقط جنین غیرقانونی بررسی شد. متهم، پزشک عمومی، از سال ۱۳۹۴ اقدام به سقط غیرقانونی و توزیع داروهای مربوطه در گلستان و مازندران میکرد.
بازرسی از مطب وی، مقادیر زیادی داروی غیرمجاز را کشف کرد. رئیس قوه قضاییه خطاب به متهم گفت: شما با تخلف از تعهد پزشکی، به حرفه خود خیانت کردید.
در بررسیها مشخص شد متهم برخلاف ادعای اولیهاش اسامی مراجعان را کدگذاری کرده بود. اژهای به قضات دستور داد رسیدگی دقیق و سریع انجام شود و در صورت اثبات جرم، هیچ ارفاقی صورت نگیرد.
قرارگاه تحول اجتماعی؛ ابتکاری برای کاهش آسیبهای اجتماعی
رئیس قوه قضاییه همچنین از «اتاق وضعیت محلات» در دادسرای گرگان بازدید کرد.
این طرح با هدف کاهش جرائم در محلات کمبرخوردار، از طریق گفتوگوی مستقیم با مردم و برگزاری میز خدمت قضایی در مساجد اجرا میشود. مصوبات این جلسات توسط معاونت پیشگیری از جرم پیگیری میشود.
اژهای این ابتکار را ستود و بر حمایت از اقدامات پیشگیرانه و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به حجم بالای ورودی پروندهها (۱۵۰ تا ۲۰۰ پرونده کیفری ماهانه برای هر شعبه)، دستور اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش این حجم را صادر کردند.
