عضویت انجمن کرلینگ ایران در فدراسیون جهانی

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی، محمود عبدالهی رئیس انجمن کرلینگ ایران و مهرداد صدفیزاده دبیر پیشین انجمن، به نمایندگی از ایران به صورت آنلاین در سی و هشتمین مجمع عمومی فدراسیون جهانی کرلینگ (WCF) حضور داشتند و انجمن کرلینگ ایران با کسب آرا اعضای این مجمع، به طور رسمی به عضویت «Provisional» (موقت) این نهاد بینالمللی پذیرفته شد.
این تصمیم تاریخی که در پی بررسیهای کارشناسی به عمل آمده است، پاداش تلاشهای مستمر و برنامهریزیهای مدون انجمن کرلینگ ایران برای توسعه پایدار این رشته ورزشی در کشور است.
از جمله کلیدیترین عوامل مؤثر در کسب این موفقیت، میتوان به حضور فعال و موفق تیم ملی نوجوانان ایران در «کمپ بینالمللی توسعه کرلینگ در لیلهامر نروژ» اشاره کرد که توانایی و عزم ملی ما را برای پیشرفت در این ورزش به نمایش گذاشت.
این ارتقاء، اولین قدم بزرگ در مسیر عضویت دائم و رسمی در فدراسیون جهانی است و دریچهای جدید به روی ورزشکاران ایرانی برای حضور در عرصههای بینالمللی و بهرهمندی از منابع آموزشی و توسعهای جهانی میگشاید.
انجمن کرلینگ ایران با سابقه کمتر از دوسال فعالیت امیدوار است با حمایت بیدریغ مجموعه پیست یخ ایرانمال (تنها پیست محل تمرین این رشته)، فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان، بتواند با شتابی بیشتر مسیر خود را برای کسب عضویت دائم (Full Membership) ادامه دهد و پرچم ایران را در میادین معتبر جهانی به اهتزاز درآورد.
