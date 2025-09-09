عراقچی به قاهره رفت

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه برای دیدار و گفتگو با مقامهای ارشد مصر در راس یک هیات دیپلماتیک وارد قاهره پایتخت مصر شد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم،وزیر امور خارجه در این سفر یکروزه دیدارهای جداگانهای با وزیر امور خارجه و رئیس جمهور مصر خواهد داشت و در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.
به گفته اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان عراقچی همچنین در مصر دیداری با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای جمعبندی مذاکرات مربوط به شیوهنامه جدید تعامل ایران و آژانس انجام خواهد داد.
