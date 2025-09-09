En
پزشکیان: ایران، پشتوانه تمامیت ارضی ونزوئلاست

رئیس جمهور کشورمان در گفتگوی تلفنی با «نیکلاس مادورو» بر حمایت ایران از تمامیت ارضی و ملت ونزوئلا تاکید کرد.
مسعود پزشکیان و «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا شامگاه دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ در گفتگویی تلفنی، پیرامون آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه در پی اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا علیه ونزوئلا و همچنین راهکارهای گسترش و تعمیق روابط دوجانبه، به تبادل نظر پرداختند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، رئیس جمهور ونزوئلا در این گفت‌وگو، با تأکید بر انسجام ملی و اتحاد کامل در کشورش، اظهار داشت: امروز ونزوئلا در سایه همبستگی مثال‌زدنی میان دولت، ملت و نیروهای مسلح، به قدرتی دست یافته است که ما را در برابر هرگونه تهدید، مصون و مستحکم نگاه می‌دارد.

نیکلاس مادورو با اشاره به فضاسازی رسانه‌ای و عملیات روانی آمریکا علیه کشورش افزود: آمریکا با ایجاد روایتی ساختگی و دروغین، در صدد تخریب چهره ونزوئلاست، روایتی که حتی در میان افکار عمومی مردم خودشان نیز فاقد پذیرش است. ما در آرامش کامل به سر می‌بریم، اما با قاطعیت و آمادگی کامل، در برابر هر تهدید احتمالی ایستادگی خواهیم کرد. حضور بیش از ۸ میلیون نفر از مردم ونزوئلا در پاسخ به فراخوان دفاع از کشور، گویای روحیه ملی و عزم راسخ ملت ماست.

رئیس جمهور ونزوئلا همچنین با اشاره به ابتکارات صلح‌طلبانه این کشور در منطقه آمریکای لاتین، تصریح کرد: ما با تمام توان در جهت توسعه، تثبیت و تعمیق صلح به‌ویژه در منطقه کارائیب تلاش می‌کنیم و در حرکتی تاریخی، با کشورهای آمریکای لاتین برای تحقق صلح متحد شده‌ایم و این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
مادورو ضمن قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت ونزوئلا، گفت: امروز، ایران و ونزوئلا بیش از هر زمان دیگری متحدند. پشتیبانی شما، انگیزه‌ای مضاعف برای ما در مسیر حفظ استقلال، عزت و کرامت ملی بوده و در راستای توسعه همکاری‌های مشترک، از تمامی ظرفیت‌ها بهره خواهیم گرفت.

پزشکیان نیز در این گفتگو ضمن ابراز خرسندی از گزارش رئیس جمهور ونزوئلا درباره انسجام ملی ایجاد شده در این کشور، تأکید کرد: تجربه جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که شکست اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور ما، ناشی از همین وحدت ملی و همبستگی داخلی است که قدرتی پایان‌ناپذیر به ملت ما بخشیده و تا زمانی که این اتحاد حفظ شود، هیچ قدرت بیگانه‌ای توان ضربه زدن به کشورهای ما را نخواهد داشت.

رئیس جمهور با اشاره به سابقه اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، افزود: متأسفانه آمریکایی‌ها طی سالیان متمادی، با اتکا به همین تبلیغات کاذب و روایت‌سازی‌های غیرواقعی، انواع تهدیدها و فشارها را علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته‌اند که این رویکرد، بهانه‌ای برای نقض قوانین و اصول مسلم بین‌المللی از سوی آنان بوده است.

پزشکیان با تأکید بر حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از ونزوئلا تصریح کرد: ایران هرگونه تعدی به تمامیت ارضی کشورها را به شدت محکوم و با تمام توان، از تمامیت ارضی و ملت ونزوئلا حمایت می‌کند. امیدواریم در سایه اتحاد و همبستگی شکل‌گرفته در ونزوئلا، این کشور در مسیر عزت و پیشرفت، پیروز و سربلند باقی بماند.

رئیس جمهور همچنین به محکومیت اقدامات ضدبشری و خلاف قوانین بین‌المللی از سوی آمریکا در اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای اشاره کرد و اظهار داشت: در جریان این اجلاس و دیدارهای پیرامونی، یکجانبه‌گرایی آمریکا و استفاده ابزاری از زور علیه ملت‌ها، تحت عناوین واهی، مورد نکوهش و محکومیت قرار گرفت.
دکتر پزشکیان ضمن استقبال از ابتکارات ونزوئلا برای صیانت از صلح و ثبات منطقه‌ای، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌های مشترک با این کشور دوست و متحد تأکید کرد.

