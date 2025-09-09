En
دلایل طرح استیضاح وزیر کار چیست؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جزئیات جدیدی در ارتباط با طرح استیضاح وزیر کار ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۲۷۴۷۸
2 بازدید

دلایل طرح استیضاح وزیر کار چیست؟

 

به گزارش تابناک، روز گذشته (دوشنبه ۱۷ شهریورماه) عباس گودرزی؛ سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که استیضاح «محمدعلی میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۵۸ امضا به هیئت رئیسه ارجاع شده است.

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی «تابناک» درباره جزئیات این موضوع گفت: «انتقاداتی به عملکرد و ساختار وزارتخانه وجود دارد که بخشی از آن به عزل و نصب‌ها برمی‌گردد. اما مسئله استیضاح جدید نیست و به ۷ یا ۸ ماه پیش بازمی‌گردد.

وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده، مطرح کردن بحث استیضاح در شرایط کنونی به صلاح نیست.»

محمدعلی میدری استیضاح وزیر کار
