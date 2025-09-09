بازگشت زیدان به فوتبال با سرمربیگری فرانسه

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ زیدن‌الدین زیدان که از زمان پایان همکاری‌اش با رئال مادرید در تابستان ۲۰۲۱ با وجود پیشنهاد‌هایی که داشته، هدایت تیمی را بر عهده نگرفته؛ حالا به نظر می‌رسد به رؤیای خود یعنی مربیگری تیم ملی فوتبال فرانسه نزدیک است، تیمی که بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ برایش بازی می‌کرد و با آن فاتح جام جهانی ۱۹۹۸ و یورو ۲۰۰۰ شد. زیدان پیش از این امیدوار بود که بتواند در یورو ۲۰۲۴ هدایت خروس‌ها را برعهده بگیرد، اما با تمدید شدن قرارداد دیدیه دشان رؤیای او موقتاً نقش برآب شد.

روزنامه «اکیپ» فرانسه با انتشار گزارشی مدعی شد که زین‌الدین زیدان سرمربی جدید تیم ملی فرانسه پس از جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود و در پشت صحنه، سرمربی پیشین رئال مادرید در حال آماده شدن برای پذیرفتن هدایت خروس‌ها است، این در حالی است که دیدیه دشان پیش از این اعلام کرده بود پس از جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت مربیگری تیم ملی فرانسه کناره‌گیری خواهد کرد.

دشان که در تلاش است تا تیم فرانسه را برای سومین بار متوالی به جام جهانی برساند و حتی سومین قهرمانی را برای فرانسه در این رقابت‌ها به ارمغان بیاورد، در سال ۲۰۱۲ جانشین لوران بلان شد و در پایان جام جهانی ۲۰۲۶ به حضور ۱۴ ساله‌اش بر روی نیمکت فرانسه پایان خواهد داد. او در سال ۲۰۱۸ فرانسه را به قهرمانی جام جهانی رساند و در جام جهانی ۲۰۲۲ هم این تیم را تا فینال پیش برد.

طبق گزارش «اکیپ»؛ هافبک پیشین تیم ملی فرانسه در حال آماده شدن برای تصدی سمت مربیگری تیم ملی فرانسه است و به این منظور بازی‌های باشگاهی لوشامپیونه و بازی‌های تیم ملی فرانسه را تماشا می‌کند و برای خود نُت‌برداری‌های لازم را انجام می‌دهد و ایده‌هایی در مورد نحوه بازی تیم ملی فرانسه دارد.

زیزوی ۵۳ ساله حتی با هم‌تیمی سابق خود در تیم ملی فرانسه یعنی لوران بلان که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ هدایت خروس‌ها را برعهده داشته، صحبت کرده تا از تجربیات او به عنوان مربی آگاه شود. این گفت‌وگوی محرمانه تأیید می‌کند که او قصد دارد سرمربی آینده تیم ملی فرانسه باشد.

این مربی فرانسوی در ماه مِی ۲۰۱۸ پس از کسب سومین قهرمانی متوالی‌اش در لیگ قهرمانان اروپا با رئال این تیم را ترک کرد و در ادامه در کمتر از یک سال به سانتیاگو برنابئو برگشت و در دومین دوره مربیگری‌اش در این تیم یک قهرمانی در سوپرجام اسپانیا و یک قهرمانی در لالیگا کسب کرد.

او در رئال مادرید به عنوان سرمربی ۱۱ جام برای این تیم به ارمغان آورد.