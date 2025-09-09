قیمت خودرو امروز ۱۸ شهریور ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 18 شهریور 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو تحت تاثیر کاهش نرخ ارز و عرضه محصولات ایران خودرو در بورس کالا، نوسانات متناقضی را به نمایش گذاشت.

به باور کارشناسان، بازار خودرو همچنان در وضعیت رکود تورمی به سر می‌برد. از یک طرف بخش بزرگی از خریداران به دلیل افت توان مالی امکان ورود به معاملات را از دست داده‌اند و سطح تقاضای موثر کاهش یافته است. از سوی دیگر عرضه‌کنندگان خودرو به دلیل فشار هزینه‌های تولید، محدودیت‌های مالی و نبود ثبات در فضای کسب‌وکارها با دشواری در تداوم عرضه روبه‌رو هستند.

در این میان، گرچه نرخ ارز همچنان نقش محوری در شکل‌گیری قیمت‌ها دارد، اما میزان عرضه و تقاضای واقعی نیز به همان اندازه بر روند بازار و افکار عمومی اثرگذار است.

قیمت خودروهای داخلی

خبر عرضه سه محصول ایران خودرو در بورس کالا منجر به رشد قیمتی محدود این محصولات در بازار آزاد شد. بر این اساس، ری‌را هشت میلیون تومان گران شد و با نرخ یک میلیارد و 733 میلیون تومان در بازار عرضه شد. از سوی دیگر، رانا پلاس تنها سه میلیون تومان گران شد تا در سطح قیمتی 801 میلیون تومان قرار گیرد. همچنین سورن پلاس XUP رشد 2 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص 764 میلیون تومان ایستاد.

سایر محصولات ایران خودرو، روندی نزولی را پشت سر گذاشتند. بر همین مبنا، دنا پلاس MT6 با رینگ فولادی کاهش قیمت 11 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت یک میلیارد و 29 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

محصولات سایپا در روز جاری نوسانات محدودی را به ثبت رساندند. برای مثال، شاهین GL تنها 2 میلیون تومان ارزان شد و نرخ معاملاتی آن به 887 میلیون تومان رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

پیکاپ‌های مونتاژی در نوسانات روز جاری نقشی محوری داشتند. بر همین مبنا پیکاپ G9 کاهش قیمت 45 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ دو میلیارد و 865 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از طرفی، کارون 32 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و 100 میلیون تومان ایستاد.

میان سایر محصولات مونتاژی، آریزو 6 (Z6) امروز 70 میلیون تومان گران شد تا از مقاومت دو میلیارد تومان عبور کرده و با نرخ دو میلیارد و 40 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، تیگو 8 پرومکس (F8) افت قیمت 20 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت سه میلیارد و 740 میلیون تومان در معاملات روز جاری دیده شود.

دو محصول اقتصادی کرمان موتور رشد قیمتی محدودی را در معاملات امروز رقم زدند. از این رو، جک J4 هفت میلیون تومان گران شد تا با قیمت یک میلیارد و 87 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر کی‌ام‌سی SR3 رشد پنج میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی یک میلیارد و 625 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.