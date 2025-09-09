کره جنوبی به عنوان رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی کشورهای اروپایی درباره مکانیسم ماشه را نهایی کرد در حالی که طبق زمان بندی تاریخی این پیش نویس می بایست به دوره رئیس بعدی شورای امنیت منتقل می شد.

بر اساس پیش نویسی که کره جنوبی بر اساس درخواست سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان آماده کرده است قطعنامه ای برای ادامه لغو تحریم های ایران به رای گذاشته می شود که قاعدتا این قطعنامه می تواند با وتوی آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه مواجه شود که در نتیجه آن تحریم های سازمان ملل علیه ایران بازخواهد گشت.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، روز 26 مهر زمان قانونی تعیین تکلیف تحریم های سازمان ملل علیه ایران است که در آن زمان روسیه ریاست شورای امنیت را عهده دار خواهد بود اما کره جنوبی برای خودشیرینی نزد آمریکا و کشورهای اروپایی اقدامی را که در اصل رئیس بعدی شورای امنیت می بایست انجام دهد را کلید زده است.

کره جنوبی از مهمترین شرکای تجاری ایران به شمار می رود که علی رغم تحریم های گسترده اما بازار تلفن همراه ، خودرو و دیگر مصنوعات ایران را در قرق خود دارد اما به بهانه همان تحریم ها خرید نفت ایران را متوقف و از پرداخت بخشی از پول های بلوکه شده ایران همواره سر باز زده است.

کره جنوبی در زمان کرونا هم از تحویل واکسن به ایران به بهانه تحریم خود داری می کرد .

حالا باید دید در نتیجه تازه ترین اقدام ضد ایرانی سئول، تهران چه تدارکی برای تنبیه کشور شرقی در نظر خواهد گرفت.