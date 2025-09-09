En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مسافران شمال منتظر سورپرایز آب و هوایی باشند

رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن پیش‌بینی رگبار باران و کاهش دما در شمال کشور از وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در نوار شرقی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۷۴۴۵
| |
811 بازدید
مسافران شمال منتظر سورپرایز آب و هوایی باشند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صادق ضیاییان اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، طی دو روز آینده در نوار شرقی کشور به‌ویژه منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان افزایش ابر و رگبار پراکنده انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: پنجشنبه (۲۰ شهریور) با گذر موج تراز میانی از شمال غرب کشور، در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما رخ می‌دهد. در همین مدت در مناطق ساحلی گیلان و مازندران نیز ابرناکی و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

باران و کاهش دما در سواحل خزر

ضیاییان همچنین گفت: جمعه (۲۱ شهریور) علاوه بر این مناطق، در سواحل دریای خزر و خراسان شمالی بارش باران، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ خواهد داد همچنین شنبه (۲۲ شهریور) بارش‌ها در سواحل خزر شدت می‌گیرد و در شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خراسان رضوی و بخش‌هایی از اردبیل بارش پراکنده رخ خواهد داد.

وی افزود: طی روز‌های پایانی هفته، وزش باد و کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان بعدازظهر پنجشنبه و روز جمعه دریای خزر مواج خواهد بود.

گرد و خاک در تهران

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۱۹ شهریور) صاف و وزش باد گاهی همراه با وزش باد شدید و احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و بیشینه و کمینه دمای آن ۳۶ و ۲۶ درجه سانتیگراد خواهد بود. روز پنجشنبه (۲۰ شهریور) آسمان پایتخت صاف و وزش باد گاهی با وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک خواهد بود و بیشترین و کمترین دمای تهران به ترتیب ۳۵ و ۲۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان گفت: طی فردا و پس‌فردا (۱۹ و ۲۰ شهریور) اهواز با بیشینه دمای ۴۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با کمینه دمای ۹ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مراکز استان کشور خواهند بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آب وهوا هواشناسی کاهش دما
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کمینه دمای تهران به ۲۰ درجه خواهد رسید
وضعیت آب و هوا امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور
افزایش نسبی دمای هوای تهران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۲۴۲ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۶۸ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۰ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۱ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZKP
tabnak.ir/005ZKP