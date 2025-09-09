مسافران شمال منتظر سورپرایز آب و هوایی باشند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صادق ضیاییان اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی، طی دو روز آینده در نوار شرقی کشور بهویژه منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیشبینی میشود و در ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان افزایش ابر و رگبار پراکنده انتظار میرود.
وی ادامه داد: پنجشنبه (۲۰ شهریور) با گذر موج تراز میانی از شمال غرب کشور، در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما رخ میدهد. در همین مدت در مناطق ساحلی گیلان و مازندران نیز ابرناکی و رگبار پراکنده پیشبینی میشود.
باران و کاهش دما در سواحل خزر
ضیاییان همچنین گفت: جمعه (۲۱ شهریور) علاوه بر این مناطق، در سواحل دریای خزر و خراسان شمالی بارش باران، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ خواهد داد همچنین شنبه (۲۲ شهریور) بارشها در سواحل خزر شدت میگیرد و در شمال استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خراسان رضوی و بخشهایی از اردبیل بارش پراکنده رخ خواهد داد.
وی افزود: طی روزهای پایانی هفته، وزش باد و کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور پیشبینی میشود.
به گفته ضیاییان بعدازظهر پنجشنبه و روز جمعه دریای خزر مواج خواهد بود.
گرد و خاک در تهران
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۱۹ شهریور) صاف و وزش باد گاهی همراه با وزش باد شدید و احتمال گردوخاک پیشبینی میشود و بیشینه و کمینه دمای آن ۳۶ و ۲۶ درجه سانتیگراد خواهد بود. روز پنجشنبه (۲۰ شهریور) آسمان پایتخت صاف و وزش باد گاهی با وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک خواهد بود و بیشترین و کمترین دمای تهران به ترتیب ۳۵ و ۲۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیائیان در پایان گفت: طی فردا و پسفردا (۱۹ و ۲۰ شهریور) اهواز با بیشینه دمای ۴۶ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با کمینه دمای ۹ درجه سانتیگراد خنکترین مراکز استان کشور خواهند بود.
