En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

امشب جدال سرگروهی امید ایران و امارات

تیم فوتبال امید ایران امشب در سومین دیدار خود در چارچوب مسابقات مقدماتی زیر ۲۳ سال آسیا به مصاف میزبان گروه خواهد رفت.
کد خبر: ۱۳۲۷۴۳۹
| |
3 بازدید
امشب جدال سرگروهی امید ایران و امارات

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ تیم امید از ساعت ۲۱ امشب (سه‌شنبه) در سومین بازی از مسابقات مقدماتی زیر ۲۳ سال آسیا رودرروی اماراتِ میزبان قرار می‌گیرد. شاگردان امیدرضا روانخواه دو دیدار قبلی خود را با پیروزی‌های پرگل پشت سر گذاشته‌اند؛ ابتدا هنگ‌کنگ را با ۴ گل شکست دادند و در دومین بازی برابر گوام با ۶ گل به برتری دست یافتند.

سومین بازی برای تیم امید چالش مهمی است، چرا که میزبان هم در دو دیدار قبلی خودش پیروز شده است. آنها تیم گوام را با ۱۳ گل شکست دادند و با نتیجه ۲ بر صفر نیز از سد هنگ‌کنگ گذشتند و تفاضل گل مثبت ۱۵ دارند. تفاضل گل ایران مثبت ۱۱ است و برای صدرنشینی باید برنده بازی با امارات باشد، هر چند تساوی هم می‌تواند حکم به صعود ایران به عنوان یکی از تیم‌های برتر دوم گروه‌ها را بدهد.

این رقابت‌ها در ۱۱ گروه برگزار می‌شود و ۱۱ تیم صدرنشین به همراه چهار تیم برتر دوم راهی مرحله نهایی مسابقات در کشور عربستان خواهند شد تا به همراه میزبان، ۱۶ تیم حاضر در این رقابت‌ها مرحله نهایی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا را برگزار کنند.

این مسابقات مرحله مقدماتی برای صعود به المپیک نیست و تنها مجوز حضور در مسابقات جام ملت‌های زیر ۲۳ سال به شمار می‌رود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی امید فوتبال امیدرضا روانخواه
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۹۳ درصد درآمد فوتبال در جیب صداوسیما
گلزنان برتر ٢٠ تیم اول رنکینگ فیفا در یک قاب
ترکیب تیم ملی ایران مقابل ازبکستان
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۹۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۵۱ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۹ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۱ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۶ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZKJ
tabnak.ir/005ZKJ