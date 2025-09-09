امشب جدال سرگروهی امید ایران و امارات

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ تیم امید از ساعت ۲۱ امشب (سه‌شنبه) در سومین بازی از مسابقات مقدماتی زیر ۲۳ سال آسیا رودرروی اماراتِ میزبان قرار می‌گیرد. شاگردان امیدرضا روانخواه دو دیدار قبلی خود را با پیروزی‌های پرگل پشت سر گذاشته‌اند؛ ابتدا هنگ‌کنگ را با ۴ گل شکست دادند و در دومین بازی برابر گوام با ۶ گل به برتری دست یافتند.

سومین بازی برای تیم امید چالش مهمی است، چرا که میزبان هم در دو دیدار قبلی خودش پیروز شده است. آنها تیم گوام را با ۱۳ گل شکست دادند و با نتیجه ۲ بر صفر نیز از سد هنگ‌کنگ گذشتند و تفاضل گل مثبت ۱۵ دارند. تفاضل گل ایران مثبت ۱۱ است و برای صدرنشینی باید برنده بازی با امارات باشد، هر چند تساوی هم می‌تواند حکم به صعود ایران به عنوان یکی از تیم‌های برتر دوم گروه‌ها را بدهد.

این رقابت‌ها در ۱۱ گروه برگزار می‌شود و ۱۱ تیم صدرنشین به همراه چهار تیم برتر دوم راهی مرحله نهایی مسابقات در کشور عربستان خواهند شد تا به همراه میزبان، ۱۶ تیم حاضر در این رقابت‌ها مرحله نهایی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا را برگزار کنند.

این مسابقات مرحله مقدماتی برای صعود به المپیک نیست و تنها مجوز حضور در مسابقات جام ملت‌های زیر ۲۳ سال به شمار می‌رود.