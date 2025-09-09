تیم ملی با این شرایط شانسی در جام جهانی ندارد!

تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت کافا با عبور از افغانستان و هند و تساوی برابر تاجیکستان به فینال این رقابتها رسید. با این حال ایران در دیدار فینال با نتیجه یک بر صفر از ازبکستان شکست خورد و از رسیدن به عنوان قهرمانی بازماند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ابراهیم قاسمپور، پیشکسوت فوتبال ایران در گفتوگو با ایسنا در ارزیابی از این بازی گفت: زمانی که نتیجه مطلوب نباشد، بازی هم خوب نیست. در نیمه اول ایران سردرگم فوتبال بازی میکرد. بازیکنان تیم ملی باید به جایی رسیده باشند که بدانند خطای بیمورد انجام ندهند. در مجموع بازی ناامیدکنندهای بود. بازی را تا دقیقه ۸۵ نگاه کردم و خسته شدم.
هیچ برنامه و تاکتیکی برای رسیدن به گل نداشتیم
این پیشکسوت فوتبال درباره مالکیت بالای ازبکستان در این مصاف گفت: ممکن است عنوان کنند که دلیل این نتیجه ده نفره شدن بود اما از اول بازی توپ در اختیار بازیکنان ازبکستان بود. در یک سوم فشرده دفاع میکردیم و به دنبال ضد حملات بودیم. برای ضد حمله باید ابزار آن را داشته باشید. مهدی قایدی که بازیکن تکنیکی و سرعتی است را نداشتیم، مهدی طارمی بازیکن سرعتی نیست که بگوییم پشت دفاع میاندازیم و به دروازه میرسیم. در گذشته این استفاده میشد و جواب میداد اما اکنون شرایط مانند قبل نیست. در مجموع هیچ برنامه و تاکتیکی برای رسیدن به گل نداشتیم.
تیم ملی در دفاع تیمی و فردی ایراد دارد
قاسمپور درباره ضعف مدافعان ایران در زدن ضربات اول سر اظهار کرد: در نیمه اول یک توپ از زیر تیر دروازه با ضربه سر توسط بازیکنان ازبکستان به بیرون رفت. چند موقعیت اینگونه در نیمه اول به ثمر رسید. به ثمر رسیدن گل بازی به این شکل نشان میدهد تیم در دفاع تیمی و فردی ایراد دارد. مشکل یک یا دو مورد نیست. بازیکنانی مانند طارمی، قدوس، جهانبخش و آزمون قبلا شرایط خوبی داشتند و در تیمهای مطرحی بازی میکردند. از لحاظ انگیزشی در سطح خوبی قرار داشتند. اکنون جهانبخش اصلا تیم ندارد و طارمی در شیب پایین فوتبال خود قرار دارد که از اینتر به المپیاکوس میرود. این بازیکنان شرایط قبلی خود را ندارند.
برابر تیمهای درجه سه آسیا هم مشکل داشتیم
وی با بیان اینکه «تیم ملی یک حالت مریضگونه دارد» گفت: ما حتی در برابر تیمهای تاجیکستان، افغانستان و هند که تیمهای درجه دو و سه آسیا هستند هم مشکل داشتیم. تساوی برابر تاجیکستان نشان داد که خوب نیستیم. تیم ما اکنون یک حالت مریضگونه دارد.
با این تیم و این سبک بازی کردن، شانسی در جام جهانی نداریم
قاسمپور در پاسخ به این سوال که آینده تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ را چگونه میبینید، عنوان کرد: یک بخش مربوط به کادر فنی و بازیکنان و دیگری مربوط به برنامه آمادهسازی است. مجموع این ما را ناامید میکند. با ۴۸ تیمی شدن جام جهانی شانس خوبی داریم اما نه با این تیم و این سبک فوتبال بازی کردن. اگر شرایط بهتر شود شانس داریم. باید با این شرایط جدید جام جهانی از گروه خود صعود کنیم که کار بزرگی هم نیست. کار خیلی سخت است.
