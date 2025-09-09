En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تیم ملی با این شرایط شانسی در جام جهانی ندارد!

پیشکسوت فوتبال ایران گفت: با ۴۸ تیمی شدن جام جهانی شانس خوبی داریم اما نه با این تیم و این سبک فوتبال بازی کردن. اگر شرایط بهتر شود شانس داریم.
کد خبر: ۱۳۲۷۴۲۸
| |
733 بازدید
|
۲
تیم ملی با این شرایط شانسی در جام جهانی ندارد!

تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت کافا با عبور از افغانستان و هند و تساوی برابر تاجیکستان به فینال این رقابت‌ها رسید. با این حال ایران در دیدار فینال با نتیجه یک بر صفر از ازبکستان شکست خورد و از رسیدن به عنوان قهرمانی بازماند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ابراهیم قاسمپور، پیشکسوت فوتبال ایران در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی از این بازی گفت: زمانی که نتیجه مطلوب نباشد، بازی هم خوب نیست. در نیمه اول ایران سردرگم فوتبال بازی می‌کرد. بازیکنان تیم ملی باید به جایی رسیده باشند که بدانند خطای بی‌مورد انجام ندهند. در مجموع بازی ناامیدکننده‌ای بود. بازی را تا دقیقه ۸۵ نگاه کردم و خسته شدم.

هیچ برنامه‌ و تاکتیکی برای رسیدن به گل نداشتیم

این پیشکسوت فوتبال درباره مالکیت بالای ازبکستان در این مصاف گفت: ممکن است عنوان کنند که دلیل این نتیجه ده نفره شدن بود اما از اول بازی توپ در اختیار بازیکنان ازبکستان بود. در یک سوم فشرده دفاع می‌کردیم و به دنبال ضد حملات بودیم. برای ضد حمله باید ابزار آن را داشته باشید. مهدی قایدی که بازیکن تکنیکی و سرعتی است را نداشتیم، مهدی طارمی بازیکن سرعتی نیست که بگوییم پشت دفاع می‌اندازیم و به دروازه می‌رسیم. در گذشته این استفاده می‌شد و جواب می‌داد اما اکنون شرایط مانند قبل نیست. در مجموع هیچ برنامه‌ و تاکتیکی برای رسیدن به گل نداشتیم.

تیم ملی در دفاع تیمی و فردی ایراد دارد

قاسمپور درباره ضعف مدافعان ایران در زدن ضربات اول سر اظهار کرد: در نیمه اول یک توپ از زیر تیر دروازه با ضربه سر توسط بازیکنان ازبکستان به بیرون رفت. چند موقعیت اینگونه در نیمه اول به ثمر رسید. به ثمر رسیدن گل بازی به این شکل نشان می‌دهد تیم در دفاع تیمی و فردی ایراد دارد. مشکل یک یا دو مورد نیست. بازیکنانی مانند طارمی، قدوس، جهانبخش و آزمون قبلا شرایط خوبی داشتند و در تیم‌های مطرحی بازی می‌کردند. از لحاظ انگیزشی در سطح خوبی قرار داشتند. اکنون جهانبخش اصلا تیم ندارد و طارمی در شیب پایین فوتبال خود قرار دارد که از اینتر به المپیاکوس می‌رود. این بازیکنان شرایط قبلی خود را ندارند. 

برابر تیم‌های درجه سه آسیا هم مشکل داشتیم

وی با بیان اینکه «تیم ملی یک حالت مریض‌گونه دارد» گفت: ما حتی در برابر تیم‌های تاجیکستان، افغانستان و هند که تیم‌های درجه دو و سه آسیا هستند هم مشکل داشتیم‌. تساوی برابر تاجیکستان نشان داد که خوب نیستیم. تیم ما اکنون یک حالت مریض‌گونه دارد.

با این تیم و این سبک بازی کردن، شانسی در جام جهانی نداریم

قاسمپور در پاسخ به این سوال که آینده تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ را چگونه می‌بینید، عنوان کرد: یک بخش مربوط به کادر فنی و بازیکنان و دیگری مربوط به برنامه آماده‌سازی است. مجموع این ما را ناامید می‌کند. با ۴۸ تیمی شدن جام جهانی شانس خوبی داریم اما نه با این تیم و این سبک فوتبال بازی کردن. اگر شرایط بهتر شود شانس داریم. باید با این شرایط جدید جام جهانی از گروه خود صعود کنیم که کار بزرگی هم نیست‌. کار خیلی سخت است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی بازی جام جهانی فوتبالی شانس پیروزی خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اشاره سرمربی ازبکستان به ایران درباره ترکیب تیمش
تیم ملی چوگان ایران مسافر جام جهانی
گاف خنده‌دار در طرح لباس تیم ملی روی بیلبورد
‌می‌بوسمت اما خدانگهدار؛ پیغام غیرمستقیم ولی واضح طارمی به قلعه‌نویی
برنامه تیم ملی فوتبال ساحلی برای حضور در جام جهانی
دلیل جا ماندن تیم ملی تکواندو از جام جهانی
قلعه‌نویی: این تیم، بهترینِ تاریخ است
رد کردن پنالتی ایران اشتباه بزرگی بود
زمان فروش بلیت دربی پایتخت مشخص شد
اعلام ساعت برگزاری ٢ دیدار تیم ملی فوتبال در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
پیش‌بینی جالب خبرنگار سرشناس عربستانی
تصاویر تمرین تیم ملی فوتبال قبل از بازی امارات
جنجال دوباره جواد خیابانی درباره تیم ملی
واقعیت فوتبال ایران
شانس صعود ایران به جام جهانی از نگاه سایت استرالیایی
ملی‌پوشان ایران برای سومین بار به خرید رفتند
جدیدترین مدل هنگ‌کنگ، میزبان تیم ملی!
شعار تیم ملی در جام‌جهانی را انتخاب کنید
نکونام: کاش در رختکن بودید تا ببینید چه شد
وضعیت هاشم بیک‌زاده همچنان در ابهام است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
0
پاسخ
شانس چی نداره!؟
قهرمانی!!!!!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
0
پاسخ
تیم ملی افتضاح بازی کرد این تیم در جام جهانی مایه آبروریزی خواهد شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۲۰۲ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۵۶ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۰ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۱ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۷ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZK8
tabnak.ir/005ZK8