استعفا یا استیضاح؟ / پاشنه آشیل وزیر کار، کار دستش داد

پس از عبدالناصر همتی، قرعه دوم به احمد میدری وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی افتاد تا در مقابل مجلسی‌ها حاضر شود تا سوالات آن‌ها را پاسخ دهد. این درحالی است که هنوز محور‌های بهارستانی‌ها برای استیضاح هنوز مشخص نشده است.

احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان وزیری که اولین کارت زرد مجلس دوازدهم را به نام خود ثبت کرده است حالا شنیده می‌شود که تاکنون ۵۸ نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح او را به امضا رسانده‌اند و حالا او باید خود را آماده کند تا پاسخ روشنی به نمایندگان باتوجه به شبهاتی که در کارنامه علمکردی اوست بدهد. در غیر این صورت ممکن است سرنوشت عبدالناصرهمتی وزیراقتصاد سابق درانتظار او باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، میدری که این روز‌ها در مجلس وضعیت خوبی ندارد و نمایندگان مجلس دوازدهم تا کنون از کارت زرد و حالا طرح استیضاح که از ابزار‌های نظارتی و قانونی برای اصلاح عملکرد این وزیر است استفاده کرده‌اند که این مساله نشان دهنده این است که انتقادات جدی نمایندگان گرچه به طور دقیق هنوز مشخص نشده است، اما به نظرمی رسد در حوزه معیشت کارگران، مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و انتصاب‌های معنادار در زیرمجموعه این سازمان ازجمله شستا و فرآیند دهک‌بندی جامعه و حذف یارانه‌ها باشد.

برکناری دو نفر تاثیری در استیضاح نشدن آقای وزیر دارد؟

روز گذشته حجت میرزایی از مدیرعاملی صندوق بازنشستگی و حسین علایی از مدیرعاملی صندوق بازنشستگی فولاد برکنار شدندن و علاء الدین ازوجی به عنوان سرپرست موقت هر دو صندوق با حکم وزیر کار منصوب شد که به نظر می رسد تلاشی برای اصلاح ساختاری و مدیریتی است تا در استیضاح پیش رو، نقد‌های کمتری را متوجه او کند.

به نظر می رسد بیشترین انتقاد نمایندگان به انتصاب‌ها در سازمان‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه مانند سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن برمی گردد که شائبه گزینش مدیران سیاسی و صرفا بر اساس روابط دوستانه و خویشاوندی وجود دارد.

از کارت زرد مجلس تا استیضاح

البته این بار اولی نیست که میدری درخصوص عملکردش به بهارستانی‌ها پاسخگو می‌شود؛ به طوری که ۲۱ اسفند سال گذشته نیز بررسی سؤال از او در دستور کار مجلس رفت که در نهایت وزیر نتوانست پاسخ قانع کننده به سوالات نمایندگان بدهد و کار زرد را دریافت کرد.

منتقدان میدری براین باورند که عملکرد وزارتخانه او در بهبود وضعیت معیشتی کارگران و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی رضایت‌بخش نبوده است و برخی نمایندگان، پیش‌تر عملکرد وزیر در مدیریت بحران صندوق‌های بازنشستگی را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده بودند که کسری بودجه این صندوق‌ها فشار زیادی بر بودجه عمومی کشور وارد کرده است یا اینکه برخی دیگر به انتصاب افرادی با سابقه امنیتی و حزبی در این وزارتخانه اعتراض‌هایی به وزیر مطرح کردند که منجر به نتیجه خاصی نشد.

البته موضوع معیشت کارگران و بازنشستگان نیز یکی دیگر از دلایل اصلی برای طرح استیضاح او در مجلس است، به طوری که فعالان کارگری براین باورند که او در بهبود وضعیت دستمزد‌ها و امنیت شغلی کارگران ناکام بوده است برای مثال، رد افزایش دستمزد کارگران در شرایط تورم بالا انتقاد‌های زیادی را متوجه او کرد.

اظهارات اخیر وزیر کار در خصوص حذف یارانه‌های نقدی انتقاد‌هایی به عملکرد او وارد کرده است به طوری که فرآیند دهک‌بندی جامعه و حذف یارانه‌ها با اشکالاتی همراه بوده است و بسیاری از افراد کم‌درآمد و فاقد شغل در دهک‌های بالا قرار گرفته‌ اما کم درآمد‌ها از فهرست دریافت کنندگان خارج شده‌اند که این مساله بازتاب زیادی هم در شبکه های اجتماعی و هم بین نمایندگان داشته است.

گرچه شنیده ها حاکی است که روز گذشته احمد میدری پس از شنیدن طرح استیضاحش با ۵۸ امضا، استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری کرده است حال باید دید پزشکیان استعفای او را می پذیرد یا ترجیح می دهد تا او در مجلس تعیین تکلیلف شود؟