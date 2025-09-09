عکس زیرخاکی از نیکی کریمی در ۲۱ سالگی

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0627\u062f\u06cc\u062f\u060c \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u06cc\u06a9\u06cc \u06a9\u0631\u06cc\u0645\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06af\u0631\u06cc\u0645 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u00ab\u0633\u0627\u0631\u0627\u00bb \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f3\u06f7\u06f1 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.. \u0627\u06cc\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u06cc\u0646 \u062a\u062c\u0631\u0628\u06c0 \u062c\u062f\u06cc \u0646\u06cc\u06a9\u06cc \u06a9\u0631\u06cc\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0639\u0631\u0635\u06c0 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u0628\u0648\u062f.\n