عکس زیرخاکی از نیکی کریمی در ۲۱ سالگی

تصویری زیرخاکی از نیکی کریمی در ۲۱ سالگی در اتاق گریم چهارمین فیلمش در سال ۱۳۷۱ منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۲۷۴۱۰
463 بازدید

عکس زیرخاکی از نیکی کریمی در ۲۱ سالگی

به گزارش تابناک به نقل از فرادید، تصویری از نیکی کریمی را در اتاق گریم فیلم «سارا» در سال ۱۳۷۱ منتشر شده است.. این چهارمین تجربۀ جدی نیکی کریمی در عرصۀ بازیگری سینما بود.

