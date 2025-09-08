En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس قدیمی از میدان مخبرالدوله تهران

تصویری از میدان مخبرالدوله تهران اواخر دهه ۴۰
کد خبر: ۱۳۲۷۳۹۷
| |
605 بازدید
عکس قدیمی از میدان مخبرالدوله تهران
اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران قدیم خیابان های تهران عکس قدیمی خبر فوری
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصویری منحصر به فرد از خیابان ولیعصردر سال1317
سال ۱۳۳۹ کوچه پس کوچه های شمیران
تقاطع مدرس–میرداماد؛ ۵۰ سال پیش
خيابان نادرى اوايل دهه ٣٠ كه هنوز سنگ فرش بود
یکی از نخستین عکس‌ها از تهران
عکسی از آسفالت‌کردن خیابان آزادی، ۶۰ سال پیش
بلوار کشاورز در تهران قدیم
عکسی زیر خاکی از تهران قدیم
شیوه خاص پارک خودرو در تهران دهه سی
تصویر جالبی از خیابان انقلاب در سال ۱۳۳۰
تصاویر هوایی از تهران در ۹۰ سال پیش
خیابان لاله‌زار تهران از دیروز تا امروز
قدیمی‌ترین عکس موجود از تهران
یک پمپ بنزین در تهران در ۵۶ سال قبل
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۸ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۸ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۱ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۶ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZJd
tabnak.ir/005ZJd