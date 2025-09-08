En
فردوگاه بین‌المللی «هیترو» لندن بسته شد

در پی وقوع حادثه‌ مرتبط با مواد خطرناک، پایانه ۴ فرودگاه بین‌المللی هیترو در لندن ، پایتخت انگلیس تخلیه شد.
فردوگاه بین‌المللی «هیترو» لندن بسته شد

به گزارش تابناک به نقل از «اسکای نیوز»، سخنگوی فرودگاه شبانگاه دوشنبه به وقت تهران گفت که بخش پذیرش پایانه ۴ این فرودگاه بسته شده است تا نیروهای امدادی به این حادثه رسیدگی کنند.

بنا بر این گزارش، سخنگوی این فرودگاه از تخلیه مسافران در پایانه ۴ آن خبر داد و گفت که از بقیه مسافران خواسته شده به این مکان مراجعه نکنند.

سخنگوی آتش‌نشانی لندن نیز گفت: «آتش‌نشانان در حال رسیدگی به حادثه‌ احتمالی مربوط به مواد خطرناک در فرودگاه هیترو هستند. گروه‌های تخصصی برای ارزیابی صحنه اعزام شده‌اند و بخشی از فرودگاه برای احتیاط تخلیه شده است.»

شبکه خبری «بی‌بی‌سی» نیز گزارش کرد که شرکت راه‌آهن ملی انگلیس اعلام کرد که قطارها به دلیل رسیدگی نیروهای امدادی به این حادثه، قادر به توقف در ایستگا فرودگاه هیترو نیستند.

وبگاه این فرودگاه اعلام کرده است که پروازها از پایانه مذکور همچنان طبق برنامه طبق برنامه انجام می‌شوند و در حال حاضر تنها یک تأخیر برای پرواز هواپیمایی سعودی به مقصد «جده» در عربستان سعودی پیش‌بینی می‌شود.

مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
