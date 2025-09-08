رحیم عزت‌بقایی، هنرمند پیشکسوت موسیقی و سینما درگذشت.

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، ظهر دوشنبه، ۱۷ شهریورماه رحیم‌ عزت‌بقایی صدابردار پیشکسوت موسیقی در ۸۲ سالگی در بندرانزلی دار فانی را وداع گفت.

سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت ضمن تسلیت به جامعه هنری و خانواده استاد بقایی در خصوص مراسم وداع و خاکسپاری این هنرمند پیشکسوت گفت: «طبق اعلام خانواده خاکسپاری در تهران، قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) انجام می‌شود که متعاقبا زمان و جزئیات این مراسم از طریق روابط‌عمومی موسسه اطلاع‌رسانی می‌شود.»

بقایی از چند روز قبل به علت مشکل ریه و قلب در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی بستری بود.

رحیم عزت‌بقایی ششم مهر سال ۱۳۲۲ در تهران متولد شد. او از پیشکسوتان صدابرداری در ایران است و صدابرداری صحنه‌ای بسیاری از هنرمندان موسیقی ایران از جمله محمدرضا شجریان، حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان و... را در کارنامه هنری خود دارد. او از اعضای هیات‌مدیره کانون صدابرداران خانه موسیقی ایران بوده‌ است.

عزت‌بقایی علاوه بر صدابرداری تجربه بازیگری نیز داشت و در آثار سینمایی از جمله «خواهران غریب» به کارگردانی کیومرث پوراحمد، «چون ابر در بهاران» به کارگردانی سعید امیرسلیمانی و «ای ایران» به کارگردانی ناصر تقوایی به ایفای نقش پرداخته و در سریال‌های «خانه سبز»، «لبخند سوم» و «تهران ساعت ۲۰» بازی کرده بود. همچنین بازی در تله‌تئاتر «آسانسور» را در کارنامه هنری خود داشت.