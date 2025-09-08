زمان اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی فرهادی امروز در حاشیه دیدار وزرای آموزش و پرورش ایران و ارمنستان، در خصوص نتایج آزمون استخدامی امسال گفت: نتایج بخش کتبی که ۷۰ درصد نمره میباشد اعلام شده و مطابق قانون دو برابر ظرفیت اعلام نتیجه کردیم و در نهایت از بین پذیرفته شده مرحله اول ۵۰ درصد پذیرفته میشوند.
وی با اشاره به فعالیت کانون های ارزیابی برای بخش ۳۰ درصدی ارزیابی خارج از آزمون کتبی که شامل شرایط، مدارک و مصاحبه است، مدارک را شامل مدارک امتیازآور همانند مدارک تاهل و تعداد فرزند بیان کرد و گفت: همچنین داوطلبانی که مطابق قانون مصوب برنامه هفتم و مصوبه شورای عالی آموزش پرورش سابقه فعالیت در آموزش و پرورش داشتند، به ازای هر سال فعالیت ۱۰ درصد به آنها سهمیه داده میشود که ۱.۱ به ازای هر سال است و حداکثر نیز ۵ سال است.
به گفته سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آن دسته از معلمانی که در مدارس غیر دولتی سابقه دارند، به سن آنها مطابق سابقهای که داشتند افزوده میشود که این هم در حال بررسی است.
فرهادی با بیان اینکه مدارک ایثارگری و آنچه که در قانون برای آن امتیاز لحاظ شده و ما مجری آن هستیم در حال بررسی است گفت: در کنار بررسی مدارک، مصاحبه نیز در حال انجام است، مصاحبه اعم از توان مهارتهای معلمی، فن بیان، قدرت بیان، تسلط به مبانی قرآنی و دینی و اعتقادی کشور است و مجموعهایست به صورت یکسان که برای همه در نظر گرفته شده و افراد نیز به صورت کاملاً تصادفی در کانونهای ارزیابی مصاحبه میشوند.
وی با بیان اینکه مجموعه نمره مصاحبه ۳۰ درصد به اضافه ۷۰ درصد کتبی به اضافه اعمال آن مواردیست که قانونگذار تکلیف کرده مانند سهمیه ایثارگری و سوابق افراد در آموزش و پرورش و ...، افزود: نتایج این آزمون را به گونه ای اعلام میکنیم که پذیرفته شدگان به کلاس درس برسند به عبارت دیگر قبل از پایان ماه نتایج نهایی آزمون استخدامی اعلام میشود.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در مهر ماه این افراد را در کلاسهای درس سازماندهی میکنیم و آموزشهای بدو خدمت، حین خدمت به صورت مجازی و حضوری و ترکیبی انجام میشود تا بتوانند در کلاسهای درس و برای سال تحصیلی جدید آماده شوند.
فرهادی در خصوص آمار دانش آموزان پایه اول گفت: آمار پایه اول را قبل از ۲۰ شهریور نمیتوان قطعی گفت، معمولا به دلیل جابجایی ها و نقل و انتقال ها، آمار تغییر میکند حتی در فاصله ۲۰ شهریور تا هفته اول مهر هم آمار قابل تغییر است.
وی درباره کمبود معلم افزود: نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ هزار نفر ، تراز نیروی انسانی مثبت است یعنی اگر همان شرایط سال گذشته را داشته باشیم نسبت به سال گذشته پیشبینی این است که ۲۵ هزار نفر نیرو تراز مثبت داریم، در هر صورت انشالله کمبود معلم نداریم.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش بر این نکته تاکید کرد: البته اینکه کمبود معلم نداریم معنایش این نیست که ما به اندازه همه نیاز، استخدام داریم بلکه به شیوههای مختلف این کمبود را جبران میکنیم همانند حق التدریس شاغلین و بازنشستگان، استفاده از توان تدریس عوامل اجرایی مدرسه و نیروهای خرید خدمت که به عنوان حق التدریس آزاد هستند.
به گفته فرهادی، این افراد حدود ۲۳ هزار نفر هستند که اول مهر سازماندهی خواهند شد.
وی در خصوص اعتراضات آزمون استخدامی گفت: در بخش کتبی که اعتراض معنا ندارد اما برخی از داوطلبان معتقدند مدرکی از آنها بارگذاری نشده که بررسی ها انجام میشود. اما آن دسته از مدارکی که لازم بود برای آزمون کتبی بارگذاری کنند، باید بارگذاری میکردند چون آزمون کتبی برگزار شده ولی در مورد آزمون مصاحبه که ۳۰ درصد نمره آزمون را به خود اختصاص داده باید گفت تا ۲۴ ساعت قبل از مصاحبه به افراد وقت داده شده که مدارک خود را بهروزرسانی کنند.
وی در خصوص آماده سازی مدارس افزود: تجهیز مدارس، تامین نیروی انسانی، شادابسازی مدارس و پیش بینی شرایط مختلف کشور از اولویتها است، برودت هوا، آلودگی هوا پیش بینی شده و مشکلی نداریم.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه پیش بینی شده که تا اول مهر حدود ۳۰۰۰ مدرسه جدید توسط سازمان نوسازی مدارس آماده شده و در اختیار ادارات کل آموزش و پرورش قرار بگیرد ادامه داد: ۲۵۰۰۰ فارغ التحصیل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، ۲۹۷۵۰ نفر قبولی آزمون استخدامی امسال و ۱۷ هزار نفر از افراد آزمون استخدامی سالهای قبل که به دلایلی از جمله بررسی تجدید نظر گزینش عمومی آنها که برای مهر امسال مانده مجموع نیروی انسانی جدید ما خواهند بود.
فرهادی اظهار کرد: حدود ۴۵ هزار نفر حائز بازنشستگی داریم، معلمان ما در سن جوانی بازنشسته میشوند یعنی در فاصله ۴۲ تا ۵۲ سال، بنابراین امیدواریم کسانی که تقاضای ادامه خدمت دارند به شرط نیاز در خدمتشان باشیم.
