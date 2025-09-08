En
خیابان نشاط اصفهان فروریخت

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از فرونشست در خیابان نشاط اصفهان خبر داد و گفت: عمق حفره ایجاد شده ۱۵ متر و عرض آن ۶ متر است.
کد خبر: ۱۳۲۷۳۶۵
549 بازدید
خیابان نشاط اصفهان فروریخت

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، درباره ریزش در خیابان هشت بهشت غربی اظهار کرد: حادثه مذکور امروز صبح _دوشنبه هفدهم شهریور_ در راستگرد خیابان هشت بهشت غربی در چهارراه فرشادی رخ داده است. 

وی با اشاره به اعزام عوامل امدادی و انتظامی به محل حادثه افزود: عمق حفره ایجاد شده ۱۵ متر و عرض آن ۶ متر است، بلافاصله تیم‌های امدادی از آتش نشانی و شهرداری اصفهان و مترو و پلیس راهنمایی و رانندگی به محل اعزام شدند. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اعمال محدودیت ترافیکی در محل حادثه تصریح کرد: اعمال محدودیت ترافیکی برای انجام اقدامات لازم از جمله ایمن‌سازی و پرسازی انجام شده است. 

شیشه‌فروش عنوان کرد: تعدادی از ساختمان‌ها در اطراف محل حادثه به طور اضطرراری تخلیه شد، تا مشکلی ایجاد نشود، گزارش شده است که دستگاه تی بی‌ام در ایستگاه مترو در فلسطین استقرار دارد و مقرر شد تیم‌های تخصصی از شهرداری و و مترو از محل بازدید کنند و بررسی شود که علت وقوع حادثه چیست. 

وی با بیان اینکه این حادثه خسارت جانی و مالی در بر نداشت، اضافه کرد: جای نگرانی نیست و ایمن‌سازی محل انجام شده، همچنین یک تیم عملیاتی در محل استقرار پیدا کرده است تا از وقوع حوادث احتمالی پیشگیری شود. عامل وقوع این حادثه فرونشست نیست و علت در حال بررسی است.

 

اصفهان فرونشست فرونشست زمین فروریزش خیابان خبر فوری
