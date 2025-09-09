مواضع نادرست و سیاسی کردن موضوعی که از اساس نباید ایجاد نگرانی میکرد باعث شد رئیس فیفا، بر ما منت بگذارد و ضمانت دهد که تیم ملی جزو ۴۸ تیم حاضر در جامجهانی خواهد بود؛ آن هم تیمی که مقتدرانه جواز حضور در جام جهانی را کسب کرد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، شمارش معکوس برای برگزاری جامجهانی ۲۰۲۶ به میزبانی سه کشور مکزیک، کانادا و ایالات متحده آمریکا آغاز شده است. البته برای تیمهایی، چون ایران که خیلی زود حضور خود را در جذابترین گردهمایی فوتبال جهان مسجل کردند، این مهم از چند ماه پیش شروع شده است. تیم ملی فوتبال ایران برای حضوری موفق در جام جهانی ۲۰۲۶ به چه ابزار و مراحلی برای آمادهسازی نیاز دارد؟ اگر فکر میکنید این اصلیترین پرسشی است که متولیان فوتبال پس از صعود به جامجهانی درصدد پاسخ به آن بودهاند، اشتباه میکنید.
پرونده مسابقات انتخابی جامجهانی در قاره آسیا هنوز بسته نشده بود که یک شایعه دلهرهآور با واکنشهای رسمی، شکل جدیتری به خود گرفت. ماجرا به ۴۸ ساعت قبل از آخرین بازی قلعهنویی و شاگردانش در مرحله نهایی مسابقات انتخابی بازمیگردد؛ جایی که تیم ملی صعودش را قطعی کرده بود و باید در دیدار پایانی خود به مصاف کرهشمالی میرفت. مهدی تاج ۱۸ خرداد سال جاری در اردوی تیم ملی حضور یافت و در بخشی از صحبتهایش با ملیپوشان، جملات غیرمنتظرهای گفت: «انشاءالله برای جامجهانی به بهترین شکل آماده میشویم و تدارکات خوبی خواهیم داشتیم. اتفاقی هم در جامجهانی نمیافتد. من اینجا میگویم که اگر رسانهای اعلام کرد تیم ایران میآید یا نمیآید یا تحریم هستیم یا اینکه برای جام جهانی به ما ویزا میدهند یا نه، اصلاً به این مسائل فکر نکنید. اینها وظیفه فدراسیون فوتبال است و نگران آینده تیم ملی نباشید.»
رئیس فدراسیون فوتبال درحالی این موضوع را مطرح کرد که مشخصاً واکنشی به فرمان دونالد ترامپ بود. رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش از آن، در فرمانی ممنوعیت ورود شهروندان ۱۲ کشور از جمله ایران به این کشور را اعلام کرد. البته در همان مقطع، گزارشها و اظهارنظرهای معتبر و قابلتوجهی منتشر شد مبنی بر اینکه فرمان ترامپ استثناهایی از جمله ورزشکاران جهانی و المپیکی دارد؛ بنابراین شواهد و قرائن نشان میداد مشکل خاصی در این زمینه وجود نخواهد داشت و انتظار میرفت فدراسیون فوتبال در صورت نیاز با هماهنگی نهادهای بالادستی از جمله وزارت ورزش و وزارت امور خارجه، با تمام توان سراغ تحقق وعدهای برود که اهالی فوتبال و مردم انتظار آن را دارند.
البته نهتنها چنین اتفاقی نیفتاد و خبری از تدارک دیدارهای دوستانه همتراز برای آمادهسازی تورنمنتی مهم، چون جامجهانی نشد، بلکه بهرغم تمام مخالفتها و انتقادها، تیم ملی راهی کافا شد و به دلیل عملکرد ضعیف، مسابقاتی پرحاشیه را با شکست برابر ازبکستان در دیدار نهایی پشت سرگذاشت. با این اوصاف آنچه مهم است اینکه هنوز مشخص نیست موضع مسئولان فدراسیون فوتبال درباره ماجرای ویزای کادرفنی و بازیکنان، سیاسیکاری بود یا سیاسیسازی اتفاقی فرضی و دور از واقعیت! آنها در ماههای گذشته بارها به شکل مستقیم و غیرمستقیم به این موضوع پرداختند و کار تا جایی پیش رفت که حتی وزیر امور خارجه هم مجبور به واکنش در این خصوص شد.
مدتی قبل، عباس عراقچی در مورد احتمال کارشکنی آمریکا و عدم صدور ویزا برای تیم ملی فوتبال گفت: «تا جایی که میدانم بازیهای ما در دور مقدماتی در مکزیک برگزار میشود و این بحث فعلاً موضوعیت ندارد. در ضمن زمانی که بحث عدم صدور ویزا را مطرح کردند، گفتند که این موضوع شامل حال ورزشکاران و تیمهای ورزشی نمیشود. خیلی بعید میدانم که این اتفاق رخ بدهد. این یک آبروریزی بزرگ برای دولت آمریکاست که به تیم ملی ایران، آن هم بعد از صعود مقتدرانه به جام جهانی روادید ندهد. تقریباً غیرممکن است که به کاروان ما ویزا ندهند. شما دعا کنید تیم ملی از مرحله اول بالا بیاید، ویزای آمریکای بازیکنان و کادرفنی با ما.»
نگرانی تیمملی با توجیه غیرقابل پیشبینی بودن ترامپ
در واقع مواضع فدراسیون فوتبال پای وزیر امور خارجه را به موضوعی باز کرد که حتی خود او به عنوان نفر اول دیپلماسی و مراودات بینالمللی، تأکید دارد چنین اتفاقی غیرممکن است و شامل حال ورزشکاران نمیشود. گرچه عراقچی در میان اظهاراتش، به موضوعی اشاره کرد که احتمالاً درست نیست. هیچ تضمینی وجود ندارد که بازیهای ایران در مرحله گروهی جام جهانی در مکزیک برگزار شود. قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است ۱۴ آذرماه برگزار شود و ۴۸ تیم شرکت کننده در بیستوسومین دوره جام جهانی همگروههای خود را بشناسند. نکته حائزاهمیت اینکه ۱۶ استادیوم میزبانی رقابتها را برعهده دارند که شامل ۱۱ استادیوم از ایالات متحده، ۳ استادیوم از مکزیک و ۲ استادیوم از کاناداست. بدیهی است که در چنین شرایطی احتمال برگزاری بازیهای ایران در کشور مکزیک، چندان زیاد نیست.
عجیب اینکه اظهارنظرها و سیاسی جلوه دادن اتفاقات و شرایط تیم ملی، تمامی ندارد. همین چند روز پیش، مهدی محمدنبی در نشست آنلاین هیأت رئیسه فدراسیون، تأکید کرد که اگر تیم ملی راهی مرحله حذفی جام جهانی نشود، تحت تأثیر شرایط سیاسی و محدودیتها برای آمادهسازی تیمملی خواهد بود. نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی، در بخشی از صحبتهایش گفت: «با توجه به وضعیت سیاسی که در کشور وجود دارد، یکی از مشکلات ما برای دیدارهای تدارکاتی است. این حقیقتی است؛ بالاخره ۴۰ سال است که در ورزش هستیم. فضای فعلی پاشنه آشیلی شده برای بازیهای دوستانه تیم ملی. بحث بعدی حضور تیم ملی در آمریکاست. همانطور که آقای تاج اشاره کرده، قوانین مسابقات به میزبان این اجازه را نخواهد داد که در محدودیتهایی که برای ویزا هست کاری کنند، مگر اینکه اتفاق دیگری بهخاطر غیرقابل پیشبینی بودن این آدم (ترامپ)، به وجود بیاید.»
از یکسو میگویند که مشکلی برای صدور ویزای اعضای تیم ملی نخواهد بود و از سویی دیگر، به هر طریقی که امکان داشته باشد این مسأله را مطرح میکنند. در حالی که به نظر میرسد ماجرای عدم صدور ویزای آمریکا برای تیم ملی در جام جهانی، هیچ موضوعیتی ندارد و با توجه به قوانین از ابتدا هم عنوان کردن و پرداختن به آن دلیل واضح و منطقی نداشته، اما در پایان تورنمنت کافا اتفاقی عجیب افتاد. قلعهنویی و شاگردانش که با شکست برابر ازبکستان در کسب جام ناکام ماندند، بعد از بازی در رختکن، یک میهمان ویژه داشتند؛ جیانی اینفانتینو.
پیش از اینکه رئیس فیفا صحبت کند، مهدی تاج خطاب به بازیکنان و کادرفنی گفت: «با وجود ایشان هیچ مشکلی پیش نمیآید. با اینفانتینو صحبت کردیم و گارانتی لازم را ایشان داده است که مشکلی برای جام جهانی پیش نمیآید.» جیانی اینفانتینو هم گفت: «بهعنوان رئیس فدراسیون جهانی فوتبال گارانتی حضورتان در جامجهانی را میدهم، به جام جهانی آمریکا خوش آمدید!» بدین ترتیب مواضع نادرست و سیاسی کردن موضوعی که از اساس نباید ایجاد نگرانی میکرد باعث شد رئیس فیفا، بر ما منت بگذارد و ضمانت دهد که تیم ملی جزو ۴۸ تیم حاضر در جامجهانی خواهد بود؛ آن هم تیمی که مقتدرانه جواز حضور در جام جهانی را کسب کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید