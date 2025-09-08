زلنسکی: پوتین قصد دارد کل اوکراین را اشغال کند

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ روسیه مدتهاست تأکید میکند که هیچ قصدی برای اشغال کامل اوکراین ندارد. پوتین این موضوع را هم در فوریه ۲۰۲۲، زمانی که جنگ آغاز شد، و هم در همان سال هنگامی که نیروهای روسیه به کییف رسیدند، اما سپس عقبنشینی کردند، اعلام کرده بود.
از آن زمان، مسکو پیوسته تاکید کرده که هرگونه توافق صلح مستلزم بیطرفی اوکراین، خلع سلاح نظامی این کشور و به رسمیت شناختن کریمه، دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا به عنوان قلمرو روسیه است.
زلنسکی در گفتوگویی با شبکه خبریایبیسی اصرار کرد که اهداف مسکو فراتر از اینهاست.
«هدف پوتین اشغال اوکراین است، نابودی ماست… برای او این به معنای پیروزی است.»
او افزود: تا زمانی که نتواند این کار را انجام دهد، پیروزی از آنِ ماست… برای ما زنده ماندن یک پیروزی است.
او همچنین پوتین را به «بازی کردن» متهم کرد که با برگزاری اجلاسی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا، در حالی که ظاهراً از ملاقات با او خودداری کرده است، این کار را انجام میدهد و ادعا کرد که رهبر روسیه واقعاً به صلح علاقهای ندارد.
او همچنین پوتین را متهم کرد که با برگزاری نشستی با رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ در آلاسکا در حال «بازی کردن» است و مدعی شد که رهبر روسیه واقعاً به صلح علاقهمند نیست.
پوتین و ترامپ در ۱۵ آگوست دیدار کردند. هرچند این نشست به هیچ دستاورد بزرگی منجر نشد، اما هر دو طرف آن را گامی مثبت ارزیابی کردند. اظهارات ترامپ پس از این دیدار، گمانهزنیهایی درباره احتمال دیدار پوتین و زلنسکی برانگیخت. یوری اوشاکوف، مشاور کرملین، بعدتر اعلام کرد هیچ توافقی حاصل نشده است. هرچند پوتین دیدار با زلنسکی را رد نکرده است، اما مشروعیت رهبر اوکراین را زیر سؤال برده است. با این حال، رهبر کرملین تأکید کرده که مذاکرات تنها پس از پیشرفت ملموس در گفتوگوها امکانپذیر است.
هفته گذشته، پوتین لحنی محتاطانه، اما خوشبینانه درباره چشمانداز صلح اتخاذ کرد و گفت با توجه به تغییر رویکرد آمریکا به سمت میانجیگری صلح «نوری در انتهای تونل» دیده میشود. کیریل دمیتریف، مشاور پوتین در امور اقتصادی بینالمللی، نیز روز یکشنبه این دیدگاه را تکرار کرد و گفت: توافق صلح به خاطر گفتوگوی ترامپ-پوتین نزدیک است.
روز یکشنبه، ترامپ به خبرنگاران گفت که قصد دارد در «چند روز آینده» گفتوگوهای بیشتری با پوتین انجام دهد و وعده داد که «این موضوع – وضعیت روسیه و اوکراین – را بهزودی حل خواهد کرد».
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید