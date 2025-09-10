En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درخشان: پرسپولیس تقویت نشود به مشکل می‌خورد/ درویش شکست خورده است

حمید درخشان، پیشکسوت پرسپولیس معتقد است که اگر این تیم به زودی تقویت نشود، در آخر فصل رتبه جالبی در لیگ نخواهد داشت و به مشکل می‌خورد.
کد خبر: ۱۳۲۷۳۱۴
| |
402 بازدید
|
۲

درخشان: پرسپولیس تقویت نشود به مشکل می‌خورد/ درویش شکست خورده است

حمید درخشان پیشکسوت باشگاه پرسپولیس شرایط امسال پرسپولیس، مسائل مربوط به نقل و انتقالات، عملکرد مدیریت و مالک باشگاه پرسپولیس را ارزیابی کرد و اعتقاد دارد رضا درویش این اواخر به شکست روبه‌رو شده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پرسپولیس در دو هفته ابتدایی لیگ برتر یک تساوی ناامید کننده مقابل فجرسپاسی داشت و یک پیروزی امیدوار کننده مقابل سپاهان. شاید به همین دلیل خیلی نمی‌توان درباره شرایط فعلی تیم نظر قاطعانه‌ای داد، اما آنچه مشخص است اینکه رضا درویش هنوز نتوانسته به وعده‌های خود برای جذب بازیکن و بستن تیمی کامل عمل کند و تا به الان وحید هاشمیان مجبور شده چنین بار لیست مورد انتظارش را تغییر بدهد.

با وجود بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی، باشگاه‌ها هنوز این فرصت را دارند که بازیکن آزاد جذب کنند. اتفاقی که برای رقبایی چون استقلال، تراکتور یا سپاهان رخ داده، اما پرسپولیس نه در مهلت قانونی نقل و انتقالات و نه پس از آن، نتوانسته آنطور که باید عمل کند. حمید درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در مورد شروع پرسپولیس در ابتدای لیگ گفت: با گذشت دو هفته از شروع رقابت‌های لیگ برتر، مشخص شد پرسپولیس ایرادات بسیار زیادی دارد که امیدوارم وحید هاشمیان از این تعطیلات لیگ استفاده کرده باشد و بتواند این مشکلات را برطرف کند.

وی در مورد نقل و انتقالات باشگاه اظهار داشت: تا به اینجای کار نقل‌وانتقالات خوبی نداشتیم. بازیکنانی که جذب شدند به غیر از تعداد خیلی کمی، کیفیت بالایی ندارند و حتی دیدیم چند نفر آنها با حاشیه‌های بسیار بالایی روبه‌رو هستند. اگر در این مدت نتوانیم تیم را تکمیل کنیم، در آخر فصل رتبه جالبی برای پرسپولیس نخواهیم دید.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در خصوص ارتباط مدیریت با سرمربی تیم خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم این ارتباط خیلی خوب نباشد، چون سرمربی گزینه‌های باشگاه را نمی‌پذیرد و باشگاه بازیکنان سرمربی را جذب نمی‌کند و یا در جذب آنها تعلل می‌کند.

درخشان همچنین در مورد پرداختی‌های مالک پرسپولیس به باشگاه گفت: باید شفاف‌سازی از سوی هر دو طرف انجام شود که آیا پولی داده شده و خریدی انجام نشده و یا اصلاً منابع مالی به باشگاه تزریق نشده است. به نظرم باید نشست و فکر کرد تا تصمیم‌گیری کنند که با هواداران رو راست باشند و شفاف‌سازی را هر چه سریع‌تر انجام دهند.

حمید درخشان با اشاره عملکرد مدیریت باشگاه به خصوص رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس گفت: در این چند سال که تیم ما قهرمانی‌های متعددی به دست آورد، عملکرد بدی نداشتند. این اواخر اصلاً عملکرد جالبی نداشتند و اصطلاحاً با شکست روبه‌رو شدند که امیدوارم بتوانند این مشکلات را حل کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حمید درخشان پرسپولیس نقل و انتقالات
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پرسپولیسِ درویش شبیه قطار شهربازی؛ لیست‌هایی برای نخریدن و بایگانی شدن!
کارتال زیر قولش زد!
پیروزی پرسپولیس در دربی جوانان مقابل استقلال
پرسپولیس بهترین بازیکن فصل را جذب کرد!
افشاگری فردوسی‌پور از قرارداد 238 میلیاردی در لیگ!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
تاج سر پیروزی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۹
0
0
پاسخ
حمیدخان برگرد و آخرین ضربه رو محکم تر بزن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۹
0
0
پاسخ
چی میشد اگه ایشون دوباره سرمربی پرسپولیس شوند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار می‌شود
علی شمخانی برکنار شد
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین
درباره نحسی و شومی خسوف یا ماه گرفتگی
رابطه جنسی گروهی نوجوانان با یک دختر در تهران!
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۸۰۱ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۸۴ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۴ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۲ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZII
tabnak.ir/005ZII