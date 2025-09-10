حمید درخشان، پیشکسوت پرسپولیس معتقد است که اگر این تیم به زودی تقویت نشود، در آخر فصل رتبه جالبی در لیگ نخواهد داشت و به مشکل می‌خورد.

حمید درخشان پیشکسوت باشگاه پرسپولیس شرایط امسال پرسپولیس، مسائل مربوط به نقل و انتقالات، عملکرد مدیریت و مالک باشگاه پرسپولیس را ارزیابی کرد و اعتقاد دارد رضا درویش این اواخر به شکست روبه‌رو شده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پرسپولیس در دو هفته ابتدایی لیگ برتر یک تساوی ناامید کننده مقابل فجرسپاسی داشت و یک پیروزی امیدوار کننده مقابل سپاهان. شاید به همین دلیل خیلی نمی‌توان درباره شرایط فعلی تیم نظر قاطعانه‌ای داد، اما آنچه مشخص است اینکه رضا درویش هنوز نتوانسته به وعده‌های خود برای جذب بازیکن و بستن تیمی کامل عمل کند و تا به الان وحید هاشمیان مجبور شده چنین بار لیست مورد انتظارش را تغییر بدهد.

با وجود بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی، باشگاه‌ها هنوز این فرصت را دارند که بازیکن آزاد جذب کنند. اتفاقی که برای رقبایی چون استقلال، تراکتور یا سپاهان رخ داده، اما پرسپولیس نه در مهلت قانونی نقل و انتقالات و نه پس از آن، نتوانسته آنطور که باید عمل کند. حمید درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در مورد شروع پرسپولیس در ابتدای لیگ گفت: با گذشت دو هفته از شروع رقابت‌های لیگ برتر، مشخص شد پرسپولیس ایرادات بسیار زیادی دارد که امیدوارم وحید هاشمیان از این تعطیلات لیگ استفاده کرده باشد و بتواند این مشکلات را برطرف کند.

وی در مورد نقل و انتقالات باشگاه اظهار داشت: تا به اینجای کار نقل‌وانتقالات خوبی نداشتیم. بازیکنانی که جذب شدند به غیر از تعداد خیلی کمی، کیفیت بالایی ندارند و حتی دیدیم چند نفر آنها با حاشیه‌های بسیار بالایی روبه‌رو هستند. اگر در این مدت نتوانیم تیم را تکمیل کنیم، در آخر فصل رتبه جالبی برای پرسپولیس نخواهیم دید.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در خصوص ارتباط مدیریت با سرمربی تیم خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم این ارتباط خیلی خوب نباشد، چون سرمربی گزینه‌های باشگاه را نمی‌پذیرد و باشگاه بازیکنان سرمربی را جذب نمی‌کند و یا در جذب آنها تعلل می‌کند.

درخشان همچنین در مورد پرداختی‌های مالک پرسپولیس به باشگاه گفت: باید شفاف‌سازی از سوی هر دو طرف انجام شود که آیا پولی داده شده و خریدی انجام نشده و یا اصلاً منابع مالی به باشگاه تزریق نشده است. به نظرم باید نشست و فکر کرد تا تصمیم‌گیری کنند که با هواداران رو راست باشند و شفاف‌سازی را هر چه سریع‌تر انجام دهند.

حمید درخشان با اشاره عملکرد مدیریت باشگاه به خصوص رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس گفت: در این چند سال که تیم ما قهرمانی‌های متعددی به دست آورد، عملکرد بدی نداشتند. این اواخر اصلاً عملکرد جالبی نداشتند و اصطلاحاً با شکست روبه‌رو شدند که امیدوارم بتوانند این مشکلات را حل کنند.