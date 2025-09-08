En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیامک‌های واریز سود سهام عدالت جعلی است

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سهامداران عدالت هشدار داد فریب کلاهبرداران مجازی و سایبری در خصوص واریز سود سهام عدالت را نخورند.
کد خبر: ۱۳۲۷۳۱۳
| |
196 بازدید
|
۱
پیامک‌های واریز سود سهام عدالت جعلی است

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص شایعاتی همانند افزایش مبلغ سود و زمان توزیع سود سهام عدالت تصریح کرد: میزان سود سهام عدالت و زمان توزیع آن پس از واریز مبالغ از سوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت و محاسبه آن مشخص خواهد شد و مشمولان تحت تاثیر فضاسازی کلاهبرداران مجازی و سایبری قرار نگیرند.

فریب شگرد‌های کلاهبرداران را نخورید

در ادامه اطلاعیه آمده است: مشمولان سهام عدالت باید مراقب پیامک‌های جعلی باشند و نه فقط در مورد سود سهام عدالت، بلکه برای هیچ یک از خدمات سهام عدالت هیچ پیامک، لینک و پیوندی برای افراد ارسال نخواهد شد و تماسی با سهامداران عدالت هم گرفته نمی‌شود و سهامداران باید هوشیار باشند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس یا ارائه اطلاعات شخصی به افراد مشکوک خودداری کنند و مبنا را بر این بگذارند که هر لینک، پیامک، تماس و … در خصوص سهام عدالت دریافت می‌شود، جعلی و آلوده است.

اطلاع‌رسانی از منابع رسمی خبری

بر این اساس مشمولان سهام عدالت هرگونه خبر در خصوص زمان و نحوه واریز سود سهام عدالت را می‌بایست تنها از طریق سایت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نشانی www.csdiran.ir و منابع خبری رسمی پیگیری کنند.

روش‌های دریافت سود سهام عدالت

آن دسته از مشمولان سهام عدالت که تاکنون به منظور دریافت سود سهام عدالت اقدام نکرده‌اند، می‌توانند با ثبت نام و احراز هویت درسامانه جامع اطلاعات مشتریان www.Sejam.ir و یا درج شماره شبای معتبر در سایت Sahamedalat.ir نسبت به انجام امر مذکور اقدام کنند.

۶ دلیل دریافت نکردن سود سهام عدالت

همچنین براساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از جمله دلایل دریافت نکردن سود عدالت می‌توان به شش مورد «درج شماره شبای نادرست، حساب بانکی مشترک، راکد بودن حساب، حساب بلندمدت، حساب بانکی مسدود و داشتن حساب ارزی» اشاره کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سهام عدالت پیامک جعلی کلاهبرداران
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تازه‌ترین خبر از سود سهام عدالت
خبر خوش دولت درباره سهام عدالت
واریز سود سهام عدالت در شهریور ۱۴۰۴
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
0
پاسخ
بله پیامک جعلی میاد با اینکه کل سیستم دولتی هست اما جعلی ارسال میشه ؟چرا؟؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۸ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۸ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۰ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۶ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZIH
tabnak.ir/005ZIH