یک مخاطب تابناک از بهشهر مازندران، با ارسال مطلبی، روایتی از اتفاقات اخیر در جنگل عباس‌آباد این منطقه ارائه کرده و دغدغه‌های خود را درباره تأثیر این رویدادها بر طبیعت بکر این جنگل مطرح کرده است.

آقای سلیمانی، دبیر درس مطالعات اجتماعی، در محتوای ارسالی خود به توصیف تجربه‌اش از حضور در این جنگل پرداخته و از تغییراتی که در این منطقه و بر اثر برگزاری جشن‌ها بدون توجه به حواشی محیط زیستی مشاهده کرده، سخن گفته است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این دبیر مازندرانی در بخشی از روایت خود می‌نویسد: «خوب به خاطر دارم که شب‌ها می‌شد قبل از خواب با صدای غوک‌ها که هم‌آوا سمفونی جنگل را می‌خواندند و با صدای نسیم که در شاخه‌ها می‌پیچید روح خود را تازه کرد... اما این‌بار وقتی به مجموعه جنگلی عباس‌آباد رسیدیم، آنجا شبیه همه چیز بود جز آن جنگلی که سال‌ها پیش دیده بودم!»

این مخاطب در ادامه روایت خود نوشته است: جنگل عباس‌آباد که از جنگل‌های هیرکانی با قدمت چند میلیون ساله و ثبت‌شده در میراث جهانی است، حالا میزبان امکاناتی چون سوغات‌فروشی، شهربازی، لباس‌فروشی، سوپرمارکت، عکاسی و کافه شده است.

انبوه جمعیت در عمق جنگل

اما آنچه بیش از همه توجه او را جلب کرده، برگزاری مراسمی با حضور جمعیت زیاد در عمق این جنگل بوده است. او در این‌باره می‌نویسد: «هنوز زمانی نگذشته بود که سیل بزرگی از جمعیت برای برگزاری جشن سرازیر شدند... باندهای عریض و طویل پخش موسیقی با صدای به شدت بلند بود و فریادهای ممتد مجری برنامه که گوش فلک را هم کر می‌کرد.»

سلیمانی همچنین به تأثیر این مراسم بر طبیعت و حیات‌وحش منطقه اشاره کرده و می‌افزاید: «بیچاره حیوانات جنگلی، چه دهشتناک شبی را تحمل کردند... آن روز صبح، دیگر از صدای جنگل جز باد در میان شاخه‌ها هیچ نشنیدم. نه دارکوبی بر درخت کوفت و نه سهره‌ای خبر طلوع را داد.»

نتیجه اعتراض

وی در ادامه شرح می‌دهد که پس از مراسم، اعتراض خود را به مجری برنامه ابراز کرده و پرسیده چرا چنین مراسمی در میادین یا بوستان‌های شهری برگزار نمی‌شود. به گفته او، مجری در پاسخ اظهار داشته که «تصمیم از طرف فرمانداری است» و او تنها به وظیفه‌اش عمل می‌کند. سلیمانی همچنین از شنیده‌های خود در مراسم خبر داده که «در تلاش هستند این برنامه تا سرد شدن هوا هر هفته اجرا شود.»

این روایت، تصویری از تجربه‌ای متفاوت در یکی از ارزشمندترین مناطق طبیعی ایران ارائه می‌دهد که می‌تواند موضوع بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.