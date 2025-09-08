استقلال؛ از تجمع خیابانی تا هشتگ قهرمانی!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شاید اگر حدود یک ماه پیش به هوادارانی که به نشانه اعتراض مقابل ساختمان باشگاه استقلال تجمع کرده بودند، اعلام می‌کردند قرار است بازیکنان سابق رئال مادرید و بارسلونا به این تیم بیایند، پوزخند می‌زدند و باور نمی‌کردند.

مدیران باشگاه استقلال که فصل کابوس‌واری را پشت سر گذاشته بود، با وعده ساختن یک تیم رویایی وارد نقل‌وانتقالات شدند، اما با وجود گذشت زمان اتفاق خاصی نیفتاد و تنها عارف آقاسی و امیرمحمد رزاقی‌نیا جذب شدند. هواداران استقلال به نشانه اعتراض چند بار مقابل ساختمان باشگاه و هلدینگ خلیج فارس تجمع کردند و شعار‌های تندی علیه مدیران باشگاه دادند. مدیران هلدینگ خلیج فارس نیز از مدیران باشگاه خواسته بودند که اختلاف نظر‌ها را کنار بگذارند و مشکلات را حل کنند.

چند روز مانده به اولین مسابقه فصل استقلال که به دیدار سوپرجام اختصاص داشت، آنتونیو آدان، دروازه‌بان سابق رئال مادرید، دوکنز نازون و سعید سحرخیزان جذب شدند. اگر چه استقلال قهرمانی سوپرجام را از دست داد ولی در هفته اول لیگ برتر در تبریز تیم تراکتور را شکست داد تا آرامش به اردوی استقلال بازگردد.

هنوز چند روزی از انتقال آدان، نازون و سحرخیزان بازیکن نگذشته بود که مسئولان باشگاه استقلال با پرداخت پول رضایت‌نامه یاسر آسانی که یکی از بازیکنان خوب فصل گذشته لیگ نخبگان آسیا در گوانگژو کره‌جنوبی بود، او را به خدمت گرفتند. در کنار او، موسی جنپو، بازیکن اهل کشور مالی که سابقه بازی در تیم ساوت‌همپتون انگلیس را داشت، به ایران آمد تا همه چیز برای استقلال و هوادارانش خوب پیش برود.

عکس و فیلم‌های باشگاه از این دو بازیکن به هواداران استقلال این پیغام را داد که آنها در حال تحقق وعده‌های خود هستند، اما این پایان ماجرا نبود. ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال خواستار جذب یک وینگر دیگر شد. در شرایطی که همگان تصور می‌کردند استقلال دیگر بازیکن خاصی جذب نکند، منیر الحدادی، بازیکن سابق بارسلونا به ایران آمد تا استقلال تبدیل به یکی از بهترین تیم‌های تاریخ خود شود.

یکی از انتظارات هواداران استقلال در سال‌های اخیر، بسته شدن تیمی در حد و قواره قهرمانی بود، چیزی که شاید از دیدگاه آنها اتفاق نیفتاده بود، اما امسال تیمی کهکشانی بسته شد تا علی تاجرنیا، سرپرست باشگاه استقلال پس از جذب الحدادی، هشتگ قهرمانی بزند. او در صفحه شخصی خود خطاب به ساپینتو نوشت: «ما کارمان را انجام دادیم، حالا نوبت توست!» این انتظار هواداران استقلال نیز است و آنها با ابراز خرسندی از خرید‌های تیمشان در انتظار قهرمانی هستند.

با این شرایط استقلال گام به ادامه مسابقات لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا ۲ می‌گذارد. این تیم به گونه‌ای بسته شده که با وجود حضور تیم‌های عربی خیلی‌ها انتظار دارند آبی‌پوشان در آسیا هم موفق باشند. اگر چه عده‌ای هم بر این باورند که تعدد ستاره‌ها می‌تواند آسیب‌زا باشد و استقلال را دچار چالش و حاشیه کند، اما با این وجود نمی‌توان از تیمی که اکنون در کنار هم قرار گرفته انتظار موفقیت نداشت.

استقلال در فصل نقل‌وانتقالات ۱۲ بازیکن را کنار گذاشت و ۱۲ بازیکن جدید به خدمت گرفت تا تیمی کهکشانی در اختیار داشته باشد. در زیر نگاهی به ورود و خروجی‌های این تیم داریم:

خروجی: سیدحسین حسینی، آرش رضاوند، جوئل کوجو، محمدحسین مرادمند، مسعود جوما، امیرعلی صادقی، رافائل سیلوا، مجتبی هاشمی‌نسب، محمدرضا خالدآبادی، مهرداد محمدی، ایمان سلیمی و زبیر نیک‌نفس

ورودی: آنتونیو آدان، امیرمحمد رزاقی‌نیا، حسین گودرزی، سعید سحرخیزان، موسی جنپو، اسماعیل قلی‌زاده، حبیب فرعباسی، دوکنز نازون، عارف آقاسی، منیر الحدادی، عارف غلامی، رستم آشورماتوف و یاسر آسانی.