مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور از سال ۱۲۹۷ تاکنون، نام محمد با ۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۶۷۱ فراوانی، علی با ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۶۰ فراوانی و حسین با یک میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۴۵ فراوانی، پرتکرارترین نام های مرد در ایران به شمار می‌آیند.
مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال کشور پرتکرارترین نام‌های مرد در ایران را منتشر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور از سال ۱۲۹۷ تاکنون، نام محمد با ۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۶۷۱ فراوانی، علی با ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۶۰ فراوانی و حسین با یک میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۴۵ فراوانی، پرتکرارترین نام‌های مرد در ایران به شمار می‌آیند. همچنین نام‌های مهدی، رضا، حسن، محمد رضا، علیرضا، احمد و امیرحسین به ترتیب بیشترین فراوانی را در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور به خود اختصاص داده‌اند.

این اطلاعات بر اساس داده‌های جامع پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور از زمان تأسیس این سازمان در سال ۱۲۹۷ تاکنون گردآوری شده است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
اگر ممکن است امار ده سال اخیر را منتشر کنند..احتمالا نتایج جالبی داشته باشد
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
