عملیات قدس دادگاه نتانیاهو را به تعویق انداخت

منابع خبری گزارش دادند که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل تداوم عملیات ضدصهیونیستی در قدس اشغالی خواستار تعویق جلسه محاکمه خود شده است.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۹۹
| |
276 بازدید
عملیات قدس دادگاه نتانیاهو را به تعویق انداخت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی عملیات ضدصهیونیستی در قدس اشغالی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به همراه تعدادی از مقامات امنیتی این رژیم یک نشست برای ارزیابی اوضاع امنیتی برگزار کرده است.

نتانیاهو همچنین به قضات اعلام کرده است که به دلیل تحولات امنیتی قادر نیست در جلسه محاکمه خود که قرار بود امروز (دوشنبه) برگزار شود، حضور پیدا کند.

اسرائیل هیوم هم گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی به منظور ممانعت از افزایش عملیات ضدصهیونیستی، تصمیم گرفته است که نیرو‌های خود در کرانه باختری را تقویت کند.

پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک عملیات تیراندازی ضدصهیونیستی در نزدیک چهار راه «راموت» در قدس اشغالی رخ داده است.

اورژانس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در این عملیات ۲۰ صهیونیست کشته و یا زخمی شدند.

رسانه‌های صهیونیستی خبر دادند که ۵ صهیونیست در این عملیات کشته شدند و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ایتامار بن گویر وزیر تندروی امنیت داخلی این رژیم در محل عملیات حضور یافتند.

منابع خبری همچنین می‌گویند که مجریان عملیات ضدصهیونیستی به شهادت رسیدند.

عملیات قدس دادگاه نتانیاهو
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
