پیام وحدت دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر(عج)

از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) به مناسبت میلاد با سعادت نبی اکرم(ص) و هفته وحدت رونمایی شد.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۸۵
650 بازدید

پیام وحدت دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر(عج)

