۱۷/شهريور/۱۴۰۴
Monday 08 September 2025
۱۳:۴۶
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
650
650
بازدید
پ
پیام وحدت دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر(عج)
از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) به مناسبت میلاد با سعادت نبی اکرم(ص) و هفته وحدت رونمایی شد.
کد خبر:
۱۳۲۷۲۸۵
تاریخ انتشار:
۱۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۵
08 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۷۲۸۵
|
۱۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۵
08 September 2025
|
650
بازدید
650
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
میدان ولیعصر
دیوارنگاره
وحدت اسلامی
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبهنظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طرح جدید دیوارنگاره میدان فلسطین خطاب به صهیونیستها
«ارتش فدای ملت» نقش دیوارنگاره میدان ولیعصر
دیوارنگاره جدید میدان فلسطین تهران با طرح ضد اسرائیلی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
عملیات قدس دادگاه نتانیاهو را به تعویق انداخت
خوشبختی فوتبال با درآمد پایدار حقپخش/ پایان بیعدالتی و منتگذاری صداوسیما
دسترسی به شبکههای اجتماعی در ترکیه قطع شد
مجوز رهبری برای بررسی مجدد CFT در مجمع تشخیص
قیمت خودرو: خودروهایی که ارزان شدند
ایرانچک ۵۰ هزار تومانی با ۹ ویژگی امنیتی رونمایی شد
هوکردن ترامپ، در مسابقه فینال تنیس اوپن آمریکا
بورس یک پله بالا رفت
تحول در شمارهگذاری خودروها برای جلوگیری از دستکاری
وزیر کار: فقط ۴.۸ درصد حذفشدهها از یارانه اعتراض کردند
خبر خوب از وین؛ پیشرفت در مذاکرات ایران و آژانس
نماینده مجلس:وزارت خارجه در حال توافق ترکمنچای دیگری است!
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، خلأ قانونی ندارد
شناسایی مقصران حادثه بندر رجایی؛ قوه قضاییه وارد عمل شد
سخنان غیرمنتظره بهنود درباره براندازی جمهوری اسلامی
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط میکند مسئول میشود!
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
علیرضا منصوریان: عادل فردوسیپور را میبینم حالم بد میشود
بلاگر هتاک به اقوام بازداشت شد
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
تصاویر درگیری جنگندههای ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند
پدیده کیهانی ۱۶ شهریور: ماه خونین
نتانیاهو در جلسه کابینه کوتاه آمد
ادعای جنجالی نتانیاهو درباره برنامه هستهای ایران
پیش بینی قیمت طلا و سکه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار میشود
ایران نباید سلاح هستهای داشته باشد؛ فقط ما!
علی شمخانی برکنار شد
اقامه نماز آیات ماه خونین در حرم امام رضا (ع)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط میکند مسئول میشود!
(۲۴۸ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله میکند / ایران موشک رستاخیز را میزند و جنگ موجودیتی شکل میگیرد!
(۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمیگذارد مکانیسم ماشه فعال شود
(۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسیپور را میبینم حالم بد میشود
(۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه میکند؟
(۷۱ نظر)
ترکیه میتواند در 72 ساعت به تلآویو وارد شود!
(۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط میروند
(۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگندههای ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند
(۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!
(۵۶ نظر)
حزب الله سلاحهایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!
(۵۵ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» میتواند جنگ به ارمغان آورد
(۵۱ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!
(۵۰ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یکهزار میشود؟!
(۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟
(۴۳ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
(۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZHp
tabnak.ir/005ZHp
کپی شد